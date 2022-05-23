Основатель AB Games и гендиректор HumanBehaviors.ai создали компанию UAV Defense Robotics. Она займется производством дронов для ВСУ.

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Основатель AB Games Антон Большаков вместе с инженером, главным исполнительным директором и основателем HumanBehaviors.ai Евгением Рвачевым создали совместную компанию под названием UAV Defense Robotics. Она займется производством дронов для украинских военных.

«Начинаю производство дронов с Евгением Рвачевым. Собираем и расширяем команду. Есть вакансия Hardware/Firmware Engineer. По рекомендации человека назовем боевой дрон, который будет жечь орков», — написал Большаков у себя в Facebook.

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В разработке находится три модели дронов — разведчик, грузовой (боевой) и камикадзе. По расчетам себестоимость боевого дрона составит примерно 150 тысяч грн., камикадзе же будет стоить около 500 долларов. Производство планируют наладить в Киеве, а прототипы уже тестируют вместе с боевыми отрядами из Харькова. Для них и соберут первые 10-20 аппаратов каждого вида.