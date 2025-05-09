Основателя криптоплатформы Celsius Network Александра Машинского приговорили к 12 годам заключения

Основатель и бывший исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network Александр Машинский получил приговор в виде 12 лет тюрьмы. В конце 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве. Федеральные прокуроры заявили, что 59-летний Машинский сознательно вводил клиентов в заблуждение относительно безопасности Celsius и искусственно завышал стоимость нативного токена — CEL.

Приговор Машинскому 8 мая вынес окружной судья США Джон Келтл. Это одно из самых длинных уголовных дел, которые начали в 2022 году после катастрофического обвала крипторынка. Сэм Банкман-Фрид, который руководил биржей FTX, уже отбывает 25-летний срок за мошенничество. Хотя и подал апелляцию.

Для основателя Celsius просили не менее 20 лет, поскольку Машинский нанес ущерб на миллиарды долларов и получил более $48 млн личной выгоды.

Машинский просидел год и заявил, что чувствует вину и хочет сделать все правильно для своей семьи и бывших клиентов Celsius. Его приговор включает три года надзорного освобождения и конфискацию $48,4 млн.

Компания Celsius основана в 2017 году. Она подала заявление о банкротстве в июле 2022 года после того, как клиенты бросились снимать депозиты из-за глобального падения цен на криптовалюту.

59-летний Машинский родился в Украине, эмигрировал со своей семьей в Израиль, а затем переехал в Нью-Йорк.

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Источник: Reuters