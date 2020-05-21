От 31 099 грн. Ультратонкий игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 на Ryzen 4000 добрался до Украины





Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового игрового ноутбука Zephyrus G14, представленного на январской выставке CES 2020. Это сравнительно компактная модель. Она оснащена 14-дюймовым дисплеем и выполнена в корпусе толщиной менее 20 мм.

Новинка обеспечивает возможность гибкого конфигурирования. Пользователям предлагаются панели с разрешением Full HD (1920х1080 точек) с частотой 60 Гц или 120 Гц (с поддержкой технологии адаптивной синхронизации) или же WQHD панель (2560 x 1440 точек) с частотой 60 Гц, временем отклика 3 мс и поддержкой технологии адаптивной синхронизации. Во всех случаях используются IPS панели с охватом 100% цветового пространства sRGB и сертификацией PANTONE Validated.

Система основана на процессорах AMD серии Ryzen 4000 и может комплектоваться чипом вплоть до модели AMD Ryzen 9 4900HS. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 32 ГБ. Конфигурации предлагают NVMe-накопитель ёмкостью 1 ТБ. Графическая подсистема представлена видеокартами NVIDIA вплоть до модели GeForce RTX 2060. Система охлаждения включает пять тепловых трубок, которые покрывают процессор, видеокарту и компоненты системы питания. Данный ноутбук – первый в серии ROG, оборудованный шарниром ErgoLift, который наклоняет клавиатуру на комфортный для работы угол. При открытии крышки нижняя часть дисплея приподнимает рабочую панель ноутбука, тем самым улучшая поступление холодного воздуха к вентиляционным отверстиям в нижней части корпуса.

Как заявляет производитель, комплектная батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы. При этом ноутбук может заряжаться через порт USB Type-C с помощью совместимого адаптера питания. В комплект поставки входит блок питания мощностью 180 Вт. Проводные интерфейсы представлены одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C с DisplayPort 1.4 и поддержкой USB Power Delivery, одним USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, видеовыходом HDMI 2.0b и комбинированным аудиоразъем 3,5 мм для подключения гарнитуры. Также в наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0. Аудиосистема выполнена на базе четырёх динамиков и поддерживает Dolby Atmos: два высокочастотных динамика расположены над клавиатурой и направляют звук прямо на пользователя, два низкочастотных динамика призваны передавать глубокие басы, они усилены за счёт конструкции ErgoLift.

Среди прочих особенностей новинки отмечается опциональный матричный дисплей AniMe, устанавливаемый с наружной стороны крышки ноутбука. В этом настраиваемом дисплее используются 1215 мини-светодиодов, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости. Благодаря подсветке пользователи могут выводить на крышку ноутбука GIF-анимацию и другую графику (стандартную и собственную), а также текстовые сообщения с помощью различных шрифтов. Вывод изображения может синхронизироваться с музыкой и другим звуковым сопровождением. Клавиатура островного типа также оснащена подсветкой, она поддерживает распознавание неограниченное количество одновременно нажатых клавиш. Кнопка питания оборудована встроенным сканером отпечатков пальцев.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 изготовлен в корпусе из магниево-алюминиевого сплава и имеет специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев. Устройство имеет размеры 32,4×22,2×1,79 см и массу 1,6 кг (без матричной подсветки). На выбор пользователей предлагаются варианты цветового исполнения лунный белый (Moonlight White) и матовый серый (Eclipse Gray).

Продажи игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 в Украине начнутся в июне по цене от 31099 грн.