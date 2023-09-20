От DefenceTech до искусственного интеллекта. В Украине создали первый каталог об украинском IТ — Incredible Tech

Всего в каталоге собрали 96 продуктовых IТ-компаний и 31 успешный украинский IТ-продукт — в частности, украинский беспилотник Shark UAV, продукты MacPaw, роботизированный протез от Esper Bionics, антидроновые и анти-БПЛА системы Piranha-Tech, приложение «Дія» и т.д.
Каталог будет полезен инвесторам, спонсорам, донорам и всем тем, кого интересуют инновационные украинские продукты. В перечне разработок:
- DefenceTech
- E-commerce&Retail
- Gaming
- EdTech
- FinTech&Insurtech
- HR Tech
- HealthTech
- LegalTech
- GovTech и другие.
«Мы хотели бы также показать, что Украина — это не только война, но и еще Родина крутых IТ-решений для бизнеса и для людей. С помощью этого каталога мы хотим, чтобы весь мир узнал: Украина создает крутые, качественные IТ-продукты, которыми могут пользоваться крупные корпорации, любой бизнес по всему миру», — говорит Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации.
В каталог попали исключительно украинские компании и IТ-продукты, имеющие украинскую регистрацию, украинца-основателя и офис или представительство в Украине. Отбор проводили независимые эксперты – представители Минцифры, фаундеры и СЕО tech-компаний, инвесторы.
Каталог представят на масштабных международных мероприятиях в сфере IТ, распространят среди международных партнеров, дипломатических учреждений и ассоциаций. Он также будет активно использоваться при переговорах с потенциальными инвесторами в странах ЕС, США, Великобритании, Японии и т.д.
Ознакомиться с Incredible Tech можно по ссылке.
Разработкой каталога занималась Минцифры совместно с Ассоциацией IT Ukraine, TopLead и генеральным партнером Ukrsibbank BNP Paribas Group.