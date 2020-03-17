От одной недели. Google предупредила разработчиков об увеличении сроков модерации новых приложений в Play Store





Все новые приложения перед публикацией в Google Play Store проходят обязательную проверку на соответствие правилам магазина. Как сообщает Android Police, на этой неделе Google уведомила разработчиков, что из-за корректировок графика работы в связи с пандемией коронавируса новые приложения могут «зависать» на модерации дольше, чем обычно. В частности, теперь разработчикам следует ориентироваться на одну неделю, а в некоторых случаях заявку могут рассматривать еще дольше.

Судя по всему это относится как к новым приложениям, так и к тем, которые подлежат обязательной ручной проверке.

Google, как и другие компании, активно переводят сотрудников на работу из дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Само собой, этот процесс требует внесения множества изменений в организационную структуру и утверждение новых графиков. Учитывая, что пандемия COVID-19 продолжается и пока не показывает никаких признаков затухания, в обозримом будущем число такие задержки могут участиться.

До этого Google рассматривала заявки не больше трех дней, а в редких случаях — до недели и дольше.

Как отмечает Android Police, система модерации Google устроена весьма загадочным образом — невозможно предугадать, какое обновление в итоге попадет на ручную проверку. Обновления приложений, предназначенных для детей, как правило всегда проверяются сотрудниками, но порой приложения в, казалось бы, безобидных категориях тоже помечаются и требуют ручной проверки. Кроме того, недавно Google решила обратить свой взор на приложения, собирающие данные о местоположении в фоновом режиме.

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