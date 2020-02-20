Google проверит Android-приложения, которые запрашивают информацию о местоположении в фоновом режиме





Компания Google намерена предпринимать дополнительные меры, направленные на повышение конфиденциальности пользователей.

Начиная с 3 августа, компания будет требовать одобрения фоновых запросов о местоположении для всех Android-приложениях, распространяющихся через Play Store. Google будет определять, нужна ли эта функция, ожидаема ли она и обеспечивает ли «настоящую ценность». При этом поисковый гигант будет отклонять те приложения, которые, по-видимому, требуют слишком много как для своих возможностей. Например, приложение социальной сети, которое позволяет добровольно обмениваться непрерывными данными о местоположении, скорее всего, получит одобрение. Но приложение для покупок с указателем расположения розничных магазинов может быть отклонено до тех пор, пока разработчики не ограничит доступ к местоположению лишь в моменты использования.

Фактическое изменение политики Google в отношении использования данных о местоположении пользователя произойдёт в апреле. Начиная с мая разработчики могут запросить отзывы об их вариантах использования данной функции. Также будет льготный период в течение первых нескольких месяцев. С 3 августа только новые приложения будут нуждаться в одобрении фонового использования данных. Однако со 2 ноября Google начнёт удалять существующие приложения, не имеющие соответствующего одобрения.

Источник: Engadget