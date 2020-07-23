Отель «Дніпро» купили украинские айтишники — он станет многофункциональной киберспортивной площадкой с академией и образовательными проектами

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Одно из самых горячо обсуждаемых событий последней недели — продажа отеля «Дніпро» через систему электронных торгов «ProZorro.Продажи» за рекордные 1,111 млрд грн. История получила весьма неожиданное продолжение: как оказалось, здание купили… украинские «айтишники», чтобы сделать там первую профессиональную киберарену. Завесу тайны над сделкой сорвал глава и сооснователь компании DreamTeam Александр Кохановский, владелец украинского киберспортивного клуба Na’Vi (Natus Vincere).

На своей страничке в Facebook Александр Кохановский рассказал, что официальное объявление планировалось сделать в рамках презентации украинской профессиональной ассоциации киберспорта в сентябре. Но из-за повышенного интереса к личности покупателей и спекуляций, приписывающий покупку олигархам и бандитам, решил вмешаться и прояснить все окончательно.

По словам лидера Na’Vi, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект. Изначально партнеры обдумывали строительство арены с нуля, но увидели отличную возможность в приватизации отеля «Дніпро» и изменили планы. На базе отеля планируют построить целую киберспортивную экосистему с ареной, турнирами, академией, образовательными проектами и киберспортивной ассоциацией.

«Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивных сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players ‘lounge. Когда я говорю «мы», то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель «Дніпро»» Александр Кохановский, основатель Natus Vincere

В интервью AIN Кохановский заявил, что конечная цель — сделать Киев Меккой мирового киберспорта, а Украину приблизить по уровню к Южной Корее и США. Он также поведал еще некоторые подробности концепции.

«За 5 лет мы планируем изменить облик отечественного киберспорта. Развивать инфраструктуру начали с «Дніпра». И уже в ближайшее время приступим к реализации проекта по созданию многофункциональной киберспортивной арены в центре Киева, у которой не будет аналогов в Украине. Это наш основной проект, благодаря которому мы сможем проводить ивенты международного уровня. При этом не только киберспортивные, но и музыкальные, а также спортивные. Следующий шаг – открытие двадцати суперсовременных игровых центров в самых больших городах Украины. Кроме того, в рамках стратегии мы откроем Академию киберспорта, запустим Чемпионат Украины, Кубок Украины, а также школьные и студенческие лиги. Не останется без внимания и образование – кафедры киберспорта будут запущены в ведущих вузах страны».

Детальная стратегия развития киберспорта Украины будет представлена в начале сентября 2020 в рамках презентации Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации. Вероятно, тогда стоит ожидать новые подробности этого амбициозного проекта.

Остается добавить, что отель «Дніпро» выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн. Всего в аукционе приняли участие 29 компаний. В итоге лучшее предложение сделало ООО «Смартленд» — 1 млрд 111 млн 222 тыс. 22 грн.

Источник: Facebook, ProZorro и AIN