Отгрузки Resident Evil Village за первые четыре дня превысили 3 миллиона копий

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11 мая Capcom в отдельном пресс-релизе отчиталась о поставках Resident Evil Village — за первые четыре дня игра разошлась тиражом в более 3 миллиона копий.

Для сравнения, тираж Resident Evil 7: Biohazard за первые три дня составил 2,5 миллиона копий, ремейк Resident Evil 2 разошелся в количестве 3 миллиона копий за первую неделю, а ремейк Resident Evil 3 — 2 миллиона за пять дней.

Resident Evil Village вышла 7 мая 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Восьмая часть знаменитой хоррор-серии получила признание прессы и сразу после релиза возглавила как британский розничный чарт, так и рейтинг Steam.

Кроме того, попутно RE8 установила новый рекорд серии по числу одновременных игроков Steam — на старте в нее одновременно играло более 100 тыс. человек. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал ремейку RE2 — более 74 тысяч одновременных игроков, а пиковый онлайн RE3 Remake составил 60 тысяч человек.

Накануне Capcom отчиталась за фискальный год, закончившийся 31 марта 2021 года. Выручка Capcom за год увеличилась на 16,8% (до 95,308 млн йен), операционная прибыль — на 51,6% (до 34,596 млн йен), а чистая прибыль — на 51,8% (24,923 млн йен).