Оверлейные баннеры на YouTube уйдут в прошлое 6 апреля

Все, кто не подписан на YouTube Premium, видят довольно назойливую рекламу в роликах самого популярного видеосервиса. В следующем месяце рекламы станет поменьше. Уйдёт один из самых неприятных её форматов – баннеры в нижней части экрана.

Служба поддержки YouTube объявила, что в прошлом останется так называемая оверлейная реклама. Говоря проще, баннеры, которые отображаются внизу видео при просмотре YouTube на настольном компьютере. Сообщение гласит:

«Начиная с 6 апреля 2023 года на YouTube больше не будет отображаться оверлейную рекламу, чтобы помочь зрителям улучшить впечатления и переключить внимание на более эффективные форматы рекламы на настольных и мобильных устройствах. Оверлеи — это устаревший формат рекламы, который показывается только на настольных компьютерах и мешает зрителям. Мы ожидаем, что влияние на большинство авторов [контента] будет ограниченным, поскольку взаимодействие с рекламой переместится на другие форматы».

Подразделение Google YouTube, скорее всего, претерпит еще некоторые изменения в 2023 году под руководством нового руководителя Нила Мохана. Ранее в марте он опубликовал некоторые из своих планов на следующий год. Они включают внерекламное увеличение доходов самого YouTube и создателей видео. Возможна дополнительная монетизация подписок, дополнительные покупки и другие платные услуги.

Источник: Neowin