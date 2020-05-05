Ожидание почти закончилось. Poco начал рекламировать смартфон Pocophone F2 Pro





Недавно обретший независимость от Xiaomi бренд Poco развеял последние сомнения в том, что скоро будет представлен Pocophone F2 Pro — долгожданный преемник «народного флагмана» Pocophone F1, пользовавшегося немалой популярностью в 2018 году. Производитель развернул масштабную маркетинговую кампанию, предваряющую премьеру новинки.

After 256 days of waiting, today we can finally say:#POCOisBACK! pic.twitter.com/3REalj1cko — POCO (@POCOGlobal) May 4, 2020

Официальный аккаунт Poco в Twitter разрываются от тизеров с первыми подробностями, а на GearBest появилась промо-страничка Poco F2 Pro, посвященная близкому выходу новинки. В рамках соответствующей акции участникам предлагают поучаствовать в розыгрыше бесплатного Poco F2 Pro и возможность в числе первых получить горячо ожидаемую новинку в свои руки.

Тизеры, как обычно, не слишком информативны, так что ключевые особенности перечислены завуалированно — флагманская однокристальная система, много памяти, безрамочный дисплей, большой аккумулятор с быстрой зарядкой и отличная камера. В то же время эти тизеры служат отличным подтверждением, что Poco F2 Pro — это версия Redmi K30 Pro, вышедшего в Китае в прошлом месяце.

Напомним, представленный в начале года Poco X2 в Индии был полной копией модели Redmi K30, что сильно огорчило фанатов Poco.

По предварительным данным, европейский Pocophone F2 Pro получит SoC Snapdragon 865, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED без вырезов и отверстий с очень узкими рамками по всему периметру, квадрокамеру с главенствующим модулем разрешением 64 Мп, выдвижную фронтальную камеру разрешением 20 Мп, аккумулятор емкостью 4700 мА·ч и быструю зарядку мощностью 33 Вт. У Poco F2 Pro будет две конфигурации памяти (6/128 ГБ и 8/256 ГБ) и четыре цветовых варианта (Purple, White, Grey и Blue).

Что касается цены, страничка на GearBest не содержит упоминания цены, но предыдущие слухи указывали на €600 или €650 в зависимости от рынка. Также сообщается, что на некоторых рынках Poco F2 Pro будет предлагаться в версии без 5G, что, вероятно, повлияет на цену. В любом случае €600 — это вдвое дороже стоимости оригинальной модели, которая в свое время стартовала с отметки €330. И это явно не обрадует потенциальных покупателей, учитывая, что Redmi K30 Pro стоит €500, хотя и за пределами Китая его пока не купить.

Точная дата выхода Pocophone F2 Pro пока не называется, но обычно рекламная кампания стартует за неделю-две до официального анонса.

Источник: GSM Arena