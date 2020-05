Ожидание почти закончилось. Poco начал рекламировать смартфон Pocophone F2 Pro

Недавно обретший независимость от Xiaomi бренд Poco развеял последние сомнения в том, что скоро будет представлен Pocophone F2 Pro — долгожданный преемник «народного флагмана» Pocophone F1, пользовавшегося немалой популярностью в 2018 году. Производитель развернул масштабную маркетинговую кампанию, предваряющую премьеру новинки.

After 256 days of waiting, today we can finally say:#POCOisBACK! pic.twitter.com/3REalj1cko

— POCO (@POCOGlobal) May 4, 2020