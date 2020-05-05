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Ожидание почти закончилось. Poco начал рекламировать смартфон Pocophone F2 Pro

Ожидание почти закончилось. Poco начал рекламировать смартфон Pocophone F2 Pro

Ожидание почти закончилось. Poco начал рекламировать смартфон Pocophone F2 Pro


Недавно обретший независимость от Xiaomi бренд Poco развеял последние сомнения в том, что скоро будет представлен Pocophone F2 Pro — долгожданный преемник «народного флагмана» Pocophone F1, пользовавшегося немалой популярностью в 2018 году. Производитель развернул масштабную маркетинговую кампанию, предваряющую премьеру новинки.

Официальный аккаунт Poco в Twitter разрываются от тизеров с первыми подробностями, а на GearBest появилась промо-страничка Poco F2 Pro, посвященная близкому выходу новинки. В рамках соответствующей акции участникам предлагают поучаствовать в розыгрыше бесплатного Poco F2 Pro и возможность в числе первых получить горячо ожидаемую новинку в свои руки.

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Тизеры, как обычно, не слишком информативны, так что ключевые особенности перечислены завуалированно — флагманская однокристальная система, много памяти, безрамочный дисплей, большой аккумулятор с быстрой зарядкой и отличная камера. В то же время эти тизеры служат отличным подтверждением, что Poco F2 Pro — это версия Redmi K30 Pro, вышедшего в Китае в прошлом месяце.

Напомним, представленный в начале года Poco X2 в Индии был полной копией модели Redmi K30, что сильно огорчило фанатов Poco.

По предварительным данным, европейский Pocophone F2 Pro получит SoC Snapdragon 865, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED без вырезов и отверстий с очень узкими рамками по всему периметру, квадрокамеру с главенствующим модулем разрешением 64 Мп, выдвижную фронтальную камеру разрешением 20 Мп, аккумулятор емкостью 4700 мА·ч и быструю зарядку мощностью 33 Вт. У Poco F2 Pro будет две конфигурации памяти (6/128 ГБ и 8/256 ГБ) и четыре цветовых варианта (Purple, White, Grey и Blue).

Что касается цены, страничка на GearBest не содержит упоминания цены, но предыдущие слухи указывали на €600 или €650 в зависимости от рынка. Также сообщается, что на некоторых рынках Poco F2 Pro будет предлагаться в версии без 5G, что, вероятно, повлияет на цену. В любом случае €600 — это вдвое дороже стоимости оригинальной модели, которая в свое время стартовала с отметки €330. И это явно не обрадует потенциальных покупателей, учитывая, что Redmi K30 Pro стоит €500, хотя и за пределами Китая его пока не купить.

Точная дата выхода Pocophone F2 Pro пока не называется, но обычно рекламная кампания стартует за неделю-две до официального анонса.

Источник: GSM Arena

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