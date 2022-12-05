Память Samsung GDDR7 будет использовать модуляцию PAM3 и обеспечит пропускную способность 36 Гбит/с

Компания Samsung, недавно анонсировавшая графическую память GDDR6W, поделилась некоторыми подробностями о памяти следующего поколения GDDR7. По заверениям южнокорейского гиганта, её технология GDDR7 будет на 25% более энергоэффективной, чем стандарт GDDR6.

Samsung уточняет, что новая память GDDR7 использует амплитудно-импульсную модуляцию PAM3, обеспечивая на 25% более высокую эффективность, чем кодирование NRZ (Non-Return to Zero), которое в настоящее время используется в стандарте GDDR6. Также отмечается, что память GDDR7 будет поддерживать пропускную способность до 36 Гбит/с, что в 2 раза выше, чем у текущих чипов с пропускной способностью 18 Гбит/с, используемых в большинстве видеокарт Radeon RX 6000. Грядущая серия Radeon 7000 оснащена памятью GDDR6 с пропускной способностью 20 Гбит/с. А в устройствах NVIDIA GeForce RTX 30/40 применяется память со скоростью до 23 Гбит/с.

Видеокарты, использующие память стандарта GDDR7, смогут обеспечить совокупную пропускную способность памяти 1152 ГБ/с при 256-битной шине памяти и 1728 ГБ/с – для 384-битного подключения. Однако Samsung пока не поделилась информацией о планах внедрения этого стандарта и появления соответствующих чипов в видеокартах.

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Источник: videocardz