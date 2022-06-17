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Параллельный импорт не помог – тысячи смартфонов Samsung невозможно активировать на россии

Параллельный импорт не помог – тысячи смартфонов Samsung невозможно активировать на россии

Очередная неудача постигла россиян на пути обхода полезных санкций. Вслед за очередным российским кораблём пошли и надежды пользоваться современными смартфонами Samsung.

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Как выяснили пользователи на россии, они не могут активировать смартфоны, которые были ввезены на эту территорию по процедуре параллельного импорта (ввоз в страну товаров, на которых нанесён какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака). Напомним, из-за российского военного вторжения в Украину компания Samsung прекратила поставки своей продукции на россию.

Согласно имеющейся информации, некоторые смартфоны Samsung невозможно самостоятельно активировать, если вставить в них SIM-карту российского оператора. По правилам компании, регион карты оператора должен соответствовать региону официальной продажи. По предварительным данным, с проблемой активации таких «параллельно импортированных» (нелегально ввезённых) смартфонов Samsung пользователи сталкиваются примерно в 20% случаев. По процедуре параллельного импорта на россию было ввезено примерно 45-50 тыс. смартфонов Samsung.

Однако один из сервисных центров берётся разблокировать такие устройства за отдельную плату в размере 5 тыс. рублей. В течение двух недель Samsung рассматривает обращение и может предоставить сотрудникам сервисного центра специальный код для регионального разблокирования смартфона. А может и не предоставить.

Samsung приостанавливает поставки товаров в россию и выделит $6 млн помощи Украине

Что по Samsung — какая ситуация с бизнесом компании в россии? (Спойлер: похоже, главный офис потерял контроль над российским)


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