Paramount+ анонсировал фильм «Звездный путь: Секция 31» во вселенной Star Trek с Мишель Йео в главной роли

Paramount+ анонсировала 14-й полнометражный фильм во вселенной Star Trek под названием «Звездный путь: Секция 31». Главную роль в нем исполнит оскароносная актриса Мишель Йео, сыгравшая роль императора Филиппы Джорджиу в сериале «Звездный путь: Дискавери».

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Get ready for a special movie event! Academy Award winner Michelle Yeoh will star in #StarTrekSection31. ✨ #StarTrek https://t.co/HGIiQ0t7ns pic.twitter.com/gh2Prd5QAo — Star Trek (@StarTrek) April 18, 2023

В 2019 году было объявлено, что стриминговый сервис изучает идею нового сериала Star Trek с Йео в главной роли. Свежий анонс позволяет предположить, что концепция сериала, возможно, сократилась до одного фильма. Сама Мишель Йео поделилась своей реакцией на объявление:

«Я очень рада вернуться к своей семье из «Звездного пути» и к роли, которую я так долго любила. Секция 31 близка и дорога моему сердцу с тех пор, как я начала играть Филиппу, когда начался этот новый золотой век Star Trek. Увидеть, как она, наконец, встретила свой момент – сбывшаяся мечта, которая показала мне как важно никогда не сдаваться. Нам не терпится поделиться тем, что вас ждет, а до тех пор: живите долго и процветайте (если только император Джорджиу не примет иного решения)!»

Концепция Секции 31, галактической разведывательной и силовой организации, была введена довольно давно, а именно, в 1998 году, в эпизоде ​​«Инквизиция» шестого сезона сериала «Звездный путь: Глубокий космос 9». Хотя некоторые называют организацию аналогом ЦРУ, это не совсем верно, потому что ЦРУ всё же подчиняется законам и руководству США.

В серии эпизодов Deep Space Nine выяснилось, что Секция 31 была полностью независимой организацией без надзора. Ее создатели считали, что Федерация должна иметь возможность играть грязно, чтобы выжить, прежде всего в отношении разведок враждебных цивилизаций: Тал Шиар ромуланцев или Обсидианового Ордена кардассианцев. Ценности и законы Объединенной Федерации Планет, однако, противоположны такому подходу.

С тех пор Секция 31 упоминалась во многих других эпизодах, включая несколько серий «Звёздный путь: Энтерпрайз», фильм альтернативной временной шкалы «Звёздный путь: Возмездие», мультсериал «Звёздный путь: Нижние палубы» и многочисленные упоминания в «Дискавери».

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Анонсированный фильм примечателен тем, что он почти наверняка не будет связан с альтернативной трилогией Джей Джей Абрамса, и вернет зрителя в обычную временную линию. В прочем, в Star Trek возможен любой поворот событий.

В «Звездном пути: Дискавери» изначально Джорджиу была показана ​​в роли легендарного капитана Звездного флота. Однако вскоре в шоу была представлена ​​версия того же персонажа в альтернативной реальности с другими мотивами и другим фоном. Эта Джорджиу позже вошла в ту же вселенную, что и большая часть оригинальных телевизионных сериалов Star Trek.

В описании нового фильма говорится, что он покажет часть карьеры Джорджиу в Секции 31, когда она «столкнется с грехами своего прошлого». Спродюсированный CBS Studios, фильм будет написан Крейгом Суини («4400», «Медиум», «Элементарно», «Звездный путь: Дискавери») и режиссером Олатунде Осунсанми («Легенды завтрашнего дня», «Готэм», «Колония», «Звездный путь: Дискавери»).

Источник: Ars Technica