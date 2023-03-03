Пятый сезон сериала «Звездный путь: Дискавери» (Star Trek: Discovery) будет последним — он выйдет в 2024 году

До завершения сериала Paramount+ «Звездный путь: Дискавери» остался лишь один сезон. В его официальном описании говорится, что, «капитан Майкл Бёрнэм (Соникуа Мартин-Грин) и команда USS Discovery раскрывают тайну, которая отправит их в эпическое приключение по всей галактике, чтобы найти древнюю сила, существование которой намеренно скрывалось веками». Предварительно известно, что пятый сезон выйдет в 2024 году, а не в этом, как ожидалось ранее.

«Стар Трек: Дискавери» стал первым случаем, когда во франшизе главную роль сыграла афроамериканка, и в ней широко представлены персонажи ЛГБТ. В настоящее время сериал считается самой продолжительной драмой на Paramount+. Его дебют в 2017 году привел к рекордному росту количества подписчиков потокового сервиса, известного тогда как CBS All Access. Его успех проложил путь для других шоу в этой киновселенной, включая мультсериалы «Нижние палубы» (Lower Decks) и Star Trek: Prodigy.

«Звездный путь: Дискавери» – неизменный фаворит на сервисе, близкий и дорогой сердцам легионов поклонников Star Trek, а также всем нам здесь, в Paramount +. Сериал, его невероятный актерский состав и создатели открыли новую эру для «Звездного пути» более шести лет назад, охватывая будущее потокового вещания сериалов, воплощая в жизнь глубоких и сложных персонажей, которые чтят наследие Джина Родденберри, при этом предоставляя большее разнообразие, инклюзивность, а также расширение границ отмеченного многими наградами [фантастического] мира. В этом последнем сезоне наша любимая команда отправится в новое приключение … в следующем году», — Таня Джайлз, директор программ Paramount Streaming.

В настоящее время поклонники франшизы следят за сериалом «Звездный путь: Пикар», который транслируется на Paramount+. Его третий сезон также станет последним, в нем можно встретить многих знакомых персонажей из Star Trek 80-х и 90-х. По слухам, сервис разрабатывает спиноффы, основанные на историях персонажей шоу.

Источник: Engadget