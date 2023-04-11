Все полнометражные фильмы Star Trek теперь доступны в 4K HDR — Paramount выпустила на Blu-ray фильмы «Следующего поколения»

Впервые вы можете купить или взять напрокат все полнометражные фильмы Star Trek («Звездный путь») в качестве 4K HDR. В современном формате вышли все шесть фильмов с оригинальным актерским составом, все четыре с участием актеров «Следующего поколения» и три более поздних ленты Джей Джей Абрамса.

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В начале апреля Paramount выпустила набор Blu-ray, в который вошли «Звездный путь: Поколения», «Звездный путь: Первый контакт», «Звездный путь: Восстание» и «Звездный путь: Возмездие» – фильмы «Следующего поколения», повествующие о приключениях команды капитана Жана-Люка Пикара. Впервые эти фильмы стали доступны для домашнего просмотра в формате 4K HDR. Наряду с Blu-ray, фильмы также доступны по запросу в Apple TV и на некоторых других платформах.

В прошлом году вышли фильмы оригинальной серии: «Звездный путь: Фильм», «Звездный путь II: Гнев Хана», «Звездный путь III: В поисках Спока», «Звездный путь IV: Дорога домой», «Звездный путь V: Последний рубеж» и «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна». Фильмы альтернативной линии, перезагрузившие сагу изначально были доступны в современных форматах.

Однако не все ответвления классического телевизионного сериала доступны хотя бы в качестве HD. Сезоны оригинального сериала, вышедшего в 1966 году, а также и все семь сезонов «Следующего поколения», стартовавшего в 1987, а также «Энтерпрайз» и анимационный сериал были перевыпущены на Blu-ray и в цифровом формате HD. Но «Глубокий космос» и «Вояджер», представивший экипаж капитана Кэтрин Дженвей, по-прежнему доступны лишь в SD. Имели место лишь переделки небольших фрагментов Deep Space Nine для документального фильма и фанатские попытки апскейла с помощью ИИ.

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Источник: Ars Technica