Рецензия на анимационный сериал Star Trek: Lower Decks / «Звездный путь: Нижние палубы»

Star Trek: Lower Decks / «Звездный путь: Нижние палубы» — уже третий сериал во вселенной Star Trek за последнее время и первый анимационный со времен Star Trek: The Animated Series (1973 – 1974). На что он похож и стоит ли его смотреть?

Star Trek: Lower Decks / «Звездный путь: Нижние палубы» Жанр фантастика, комедия

Создатель Майк Макмахан, Алекс Куртцман

Роли озвучивали Тони Ньюсом (энсин Беккет Маринер), Джек Куэйд (энсин Брэд Боймлер), Ноэль Уэллс (энсин Тэнди), Юджин Кордеро (энсин Резерфорд), Донн Льюис (капитан Кэрол Фриман), Джерри О’Коннелл (коммандер Джек Рэнсом), Фред Татаскьор (лейтенант Шаз), Джиллиан Вигмэн (доктор Т’Ана) и др.

Канал CBS All Access

Год выпуска 2020

Серий 10

Сайты IMDb

Во-первых, Star Trek: Lower Decks не похож на The Animated Series. В свое время The Animated Series были запущены как дешевая альтернатива сериалу с живыми актерами. Анимационный сериал позволял экономить на дорогостоящих декорациях, пленке, спецэффектах, да и на гонорарах актеров, которые принимали участие только в озвучке. TAS продолжал сюжет и традиции The Original Series – в каждой серии команда USS Enterprise сталкивалась с очередной проблемой, помогала инопланетянам, сражалась с космическими чудовищами и т.д. Короче, это был классический Star Trek, только мультик. Впрочем, кое-что общее у Lower Decks и The Animated Series все же есть, но об этом позже.

Во-вторых, Lower Decks не похож ни на один из последних больших сериалов во вселенной «Звездного пути» – ни на Star Trek: Discovery, ни на Star Trek: Picard. Ставшие более реалистичными и мрачными, новые Star Trek потеряли то, что было у классических сериалов – позитивный настрой и дух фантастики 60-70-х гг., когда казалось, что для человечества нет ничего невозможного. В этом плане Star Trek: Lower Decks ближе к классике.

Идея сделать главными героями сериала не капитана корабля и команду мостика, а рядовых членов экипажа, явно отсылает нас к получившему в свое время премии «Хьюго» и «Локус» роману Джона Скальци «Краснорубашечники» / Redshirts (2012), тем более, что Скальци, в свою очередь, позаимствовал многие детали для книги из вселенной Star Trek. Кроме того, авторы сериала явно вдохновлялись такими фантастическими анимационными лентами как Futurama, Final Space и Rick and Morty.

Это не удивительно, учитывая, что Майк Макмахан, отвечающий за Lower Decks, был одним из ведущих сценаристов Rick and Morty, а в четвертом сезоне дослужился до ранга шоураннера. Pickle Rick, один из самых известных эпизодов Rick and Morty – это его работа, за которую сценарист получил Primetime Emmy Award for Outstanding Animated Program. Между Rick and Morty и Star Trek: Lower Decks Макмахан успел сделать еще один анимационный сериал, и тоже фантастический – Solar Opposites для Hulu. Но перейдем собственно к Lower Decks.

Star Trek: Lower Decks рассказывает историю четырех младших офицеров космического корабля Федерации USS Cerritos, далеко не такого известного и нового как USS Enterprise. Cerritos поручают второстепенные миссии, которые, как правило, идут совсем не по плану, и четверка молодых энсинов оказывается в центре всех происшествий. Жители нижних палуб в буквальном смысле живут на палубах, в коридорах — персональных кают, как у старшего офицерского состава, у них нет (это была шутка по поводу нереалистично огромных апартаментов команды во всех сезонах Star Trek). В целом они уважают устав и традиции Звездного флота, но имеют собственное мнение о том, как следует трактовать правила и выполнять команды. Особенно энсин Беккет Маринер, которая знает о космосе больше многих капитанов, но терпеть не может команду мостика и ни в коем случае не хочет, чтобы ее повысили.

Собственно, весь Star Trek: Lower Decks построен на противостоянии команды мостика и младших офицеров, которые частенько разбираются в вещах лучше старших по званию, выполняют за них всю работу и вытягивают корабль из передряг. И в этом плане сериал нарушает канон Star Trek, показывая многих из старших офицеров как недалеких самовлюбленных болванов, оторванных от жизни. Впрочем, обижаться на Lower Decks и его героев не получается, они чертовски милые. И, несмотря на то что авторы сериала зачастую показывают команду мостика в не самом приглядном свете, в этом стебе и подколках ощущается настоящая любовь ко вселенной Star Trek и знание многих ее деталей.

Да, многие шутки в Star Trek: Lower Decks исключительно для своих и герои частенько сыплют ими как из пулемета. Та же Маринер может в одном предложении сослаться на события трех-четырех разных сериалов, выходивших на протяжении 50 лет, и если вы не понимаете, о чем идет речь, то скорее всего не оцените юмора. Впрочем, здесь хватает шуток и на более общие темы, как традиционные для научной фантастики, так и более приземленные, высмеивающие корпоративную культуру, штампы современных и классических сериалов (и не только Star Trek), социальное неравенство и даже политику.

Авторам сериала удалось собрать интересную команду из очень разных героев, которые отлично дополняют друг друга. Энсин Беккет Маринер, отрицающая дурацкие правила, но уважающая Звездный флот – это такой капитан Кирк в юбке, прущая напролом и очень ехидная девица, которую не уволят из флота только потому, что [spoiler]. Энсин Брэд Боймлер — наоборот, слишком правильный салага, который мечтает выслужиться и попасть на мостик, впрочем, под влиянием Маринер он по ходу сериала становится чуть циничней и живей. Энсин Резерфорд – это версия Джорди из The Next Generation, инженер с киберимплантом, которые предпочитает работу свиданиям с девушками. Ну и энсин Тэнди – первая орионка на Звездном флоте, энергичная и жизнерадостная девушка из медицинской службы.

Вместе они составляют отличную команду, за приключениями которой интересно наблюдать. И, кстати, многие методы, которыми обитатели нижних палуб разбираются с неприятностями, живо напоминают те, которыми Кирк и его команда пользовались в The Original Series. Безрассудство и нарушение директив Звездного флота в те времена случались чуть ли ни в каждой серии. Увы, в эпоху Пикара об этом постарались забыть, поэтому сам Жан-Люк, как правило, оставался на борту и посылал разбираться во всем Райкера. Так вот, герои Star Trek: Lower Decks следуют заветам Кирка и смело, а порой и слепо, идут навстречу любым проблемам.

Сериалы Star Trek нового поколения разделили поклонников. Кто-то полностью не приемлет работу Алекса Куртцмана, по сути управляющего сейчас всей франшизой, кто-то наоборот, уверен, что «Звездному пути» давным-давно нужна была встряска и инновации. А кое-кто, как, например, ваш покорный слуга, считает, что и старые (TOS я пересматривал 4 раза), и новые сериалы имеют полное право на существование и на самом деле не отрицают, а неплохо дополняют друг друга. Впрочем, проблема здесь все-таки есть.

Star Trek стало слишком много. Есть опасение, что в погоне за разнообразием Куртцман и компания просто «заговорят» эту тему до смерти, утомив зрителей. Судите сами. Кроме Discovery, Picard и Lower Decks, продленных на следующие сезоны, у нас есть и Star Trek: Short Treks. На подходе детский анимационный сериал Star Trek: Prodigy на канале Nickelodeon (2021). Идут работы над отдельными сериалами про капитана Пайка, которого сыграет все тот же Энсон Маунт, засветившийся во втором сезоне Discovery, и капитана Филиппы Джорджиу, к чьей роли вернется Мишель Йео. Но и это еще не все! Прорабатываются сериалы об Академии Звездного флота и о… Хане Нуньен Сингхе, культовом персонаже The Original Series.

Мне одному кажется, что это уже перебор? Ведь все поклонники «Звездного пути» отлично помнят, что после богатых 90-х, когда выходило сразу три сериала Star Trek, последовали 00-ые, с провальными фильмами и не взлетевшим Star Trek: Enterprise. Следующего сериала нам пришлось ждать долгих 15 лет. Может быть, стоит немного сбавить темп?