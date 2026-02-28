Paramount покупает Warner Bros за $110 млрд после отказа Netflix

Warner Bros. Discovery подписала соглашение о продаже компании с Paramount Skydance (PSKY) на сумму $110 млрд. Об этом стало известно из аудиозаписи глобального внутреннего собрания сотрудников, которую получило агентство Reuters. Информация о возможности продаже появилась осенью прошлого года.





Главный директор по доходам и стратегии Warner Bros Брюс Кэмпбелл объяснил подписание соглашения с Paramount Skydance вместо Netflix следующим образом:

«Netflix имела законное право предложить такую же цену, как PSKY. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с PSKY сегодня утром. Вот так все и происходит».

Ранее Netflix имела право уравнять предложение конкурента, но отказалась. Paramount предложила $31 за акцию — больше $27,75, которые ранее согласовала Netflix за студийные и стриминговые активы Warner. После новости акции Paramount выросли на 24%, а Netflix — на 13%.

Сделка завершает затяжную борьбу за активы Warner Bros. Discovery. Еще с конца прошлого года Paramount вела агрессивную кампанию, постепенно повышая ставку. Компанию возглавляет Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона. Чтобы убедить совет директоров Warner вернуться к переговорам, Paramount улучшила денежное предложение и увеличила компенсацию в случае срыва сделки с $5,8 млрд до $7 млрд.





По условиям договоренности, Paramount также оплатила $2,8 млрд компенсации, которую Warner Bros должна была выплатить Netflix после расторжения предыдущего соглашения. Общий объем сделки включает около $29 млрд долга.

Ожидается, что антимонопольное одобрение в ЕС не станет серьезным препятствием, а возможные требования по продаже части активов будут минимальными. В то же время генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что штат проводит проверку сделки и будет «решителен» в ее рассмотрении.

Слияние станет одним из крупнейших переформатирований Голливуда за последние годы. Paramount получит доступ к интеллектуальной собственности Warner, в частности франшиз «Фантастические твари» и «Матрица». Также компания сможет усилить позиции в стриминге, потенциально объединив HBO Max и Paramount+, чтобы конкурировать с лидером рынка — Netflix.

Впрочем, законодатели обеих партий выражают беспокойство: такая концентрация может уменьшить выбор для зрителей и повысить цены. Представители кинотеатров также опасаются сокращения рабочих мест и уменьшения количества релизов на больших экранах.

Источник: Reuters