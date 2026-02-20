Warner Bros. "купила" более 2000 блогеров, чтобы хвалили "Грозовой перевал", — инсайдер

«Грозовой перевал» со старта проката получил противоречивые отзывы и собрал всего $40 млн в США, что существенно меньше прогнозов. Однако, что интересно, первоначальные реакции были несколько иными и сообщение одного из инсайдеров отрасли вполне объясняет, почему так могло произойти.





Warner Bros. якобы заплатила «более 2000 инфлюенсерам» за публикацию положительных отзывов в соцсетях. Речь идет о тех самых «первых реакциях», которые появляются задолго до того, как фильм полноценно стартует в кинотеатрах. ITC на то время не делал отдельную новость, но мы хорошо помним, как в отзывах новый «Грозовой перевал» смело назвали «классикой божественного уровня».

«Внешне «Грозовой перевал» мог выглядеть просто двухчасовым фильмом с плохим йоркширским акцентом, но на самом деле это один из крупнейших глобальных маркетинговых хитов, которые когда-либо видел мир», — пишет автор рассылки Popbitch. «Целая индустрия бренд-менеджеров была прокормлена благодаря множеству коллабораций, которые он породил… О, и почти 2000 инфлюенсеров в социальных сетях получили деньги от Warners за публикации хороших отзывов о фильме».

Автор World of Reel Джордан Руими на фоне этих слухов вспомнил статью Guardian 2023 года, которая вышла под громким заголовком. «Кому нужны кинокритики, когда студии уверены, что инфлюенсеры будут хвалить их фильмы?». В тексте авторы бьют тревогу по поводу участившегося появления на предпремьерных показах большого количества блогеров. А действительно, зачем ждать отзывов изданий, если они за отдельную плату могут расхвалить фильм в соцсетях и даже охватить существенно большую аудиторию?

В то же время в случае фильма «Грозовой перевал» планы сработали не так, как того хотели в Warner Bros. Лента едва собрала $40 млн в США (при прогнозах в $50-55 млн), хотя и несколько лучше стартовала за рубежом с $42 млн. На данный момент оценки вполне отражают кассу: 60% от критиков Rotten Tomatoes и еще более скромные 55 из 100 на Metacritic.





Кстати, вышеупомянутый отчет вполне может объяснить заоблачную стоимость маркетинга фильма ($85 млн против бюджета производства в $80 млн). Похоже, блогеры распробовали приличный источник дохода и начали существенно повышать ценник.