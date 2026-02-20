tradfi
Новости Кино 20.02.2026 comment views icon

Warner Bros. "купила" более 2000 блогеров, чтобы хвалили "Грозовой перевал", — инсайдер

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер

«Грозовой перевал» со старта проката получил противоречивые отзывы и собрал всего $40 млн в США, что существенно меньше прогнозов. Однако, что интересно, первоначальные реакции были несколько иными и сообщение одного из инсайдеров отрасли вполне объясняет, почему так могло произойти.


Warner Bros. якобы заплатила «более 2000 инфлюенсерам» за публикацию положительных отзывов в соцсетях. Речь идет о тех самых «первых реакциях», которые появляются задолго до того, как фильм полноценно стартует в кинотеатрах. ITC на то время не делал отдельную новость, но мы хорошо помним, как в отзывах новый «Грозовой перевал» смело назвали «классикой божественного уровня».

«Внешне «Грозовой перевал» мог выглядеть просто двухчасовым фильмом с плохим йоркширским акцентом, но на самом деле это один из крупнейших глобальных маркетинговых хитов, которые когда-либо видел мир», — пишет автор рассылки Popbitch. «Целая индустрия бренд-менеджеров была прокормлена благодаря множеству коллабораций, которые он породил… О, и почти 2000 инфлюенсеров в социальных сетях получили деньги от Warners за публикации хороших отзывов о фильме».

Автор World of Reel Джордан Руими на фоне этих слухов вспомнил статью Guardian 2023 года, которая вышла под громким заголовком. «Кому нужны кинокритики, когда студии уверены, что инфлюенсеры будут хвалить их фильмы?». В тексте авторы бьют тревогу по поводу участившегося появления на предпремьерных показах большого количества блогеров. А действительно, зачем ждать отзывов изданий, если они за отдельную плату могут расхвалить фильм в соцсетях и даже охватить существенно большую аудиторию?

В то же время в случае фильма «Грозовой перевал» планы сработали не так, как того хотели в Warner Bros. Лента едва собрала $40 млн в США (при прогнозах в $50-55 млн), хотя и несколько лучше стартовала за рубежом с $42 млн. На данный момент оценки вполне отражают кассу: 60% от критиков Rotten Tomatoes и еще более скромные 55 из 100 на Metacritic.


Кстати, вышеупомянутый отчет вполне может объяснить заоблачную стоимость маркетинга фильма ($85 млн против бюджета производства в $80 млн). Похоже, блогеры распробовали приличный источник дохода и начали существенно повышать ценник.

Рецензия на фильм «Грозовой перевал» / Wuthering Heights

Популярные новости

arrow left
arrow right
Питер Джексон хотел снять "Властелин колец 3.5" с сюжетом, который раскроют в "Охоте на Голлума"
Новый тизер фильма "Мстители: Судный день" — Фантастическая четверка встречается с Вакандой
Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
Метро, аномалии и выживание: трейлер фильма "Выход 8", экранизирующего мистическую японскую игру
"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
Крупнейшие кинопровалы 2025 года: "Белоснежка", "Арес" и компания принесли студиям убытки на $900 млн
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном
Sci-Fi с вайбами "Хищника": вышел трейлер фильма "Машина войны", где Алан Ритчсон сражается с гигантским роботом
"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн
"Быть мертвым — весело": первый трейлер фильма "Мумия" Ли Кронина
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить