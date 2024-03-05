Патч Alan Wake 2 должен улучшить работу с видеокартами Nvidia GTX 10 (на GTX 1080 Ti количество кадров может увеличиться вдвое)

Alan Wake 2 вскоре получит важный патч, что улучшит совместимость движка игры со старыми архитектурами графических процессоров, которые не поддерживали Mesh Shading. Когда игра вышла в прошлом году, она требовала поддержки Mesh Shading для работы на нужном уровне производительности. Фактически, это привело к тому, что старые карты, такие как серия GTX 10, не обеспечивали хороший игровой опыт.

Mesh Shaders позволяют разработчикам игр обрабатывать полигоны с большей мощностью и контролем, передаёт Videocardz. Это было необходимое обновление традиционной геометрии вершинных шейдеров, учитывая, что современные игры скоро будут отрисовывать миллиарды треугольников по всему экрану. Будущие игры будут становиться только визуально более требовательными, поэтому такая технология необходима для передовых визуальных эффектов.

Сейчас Mesh Shading поддерживается только на уровне DirectX12 Ultimate, то есть работает на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20+, AMD Radeon RX с RDNA2+ и Intel Arc GPU. Технология не работает на видеокартах серии GeForce GTX 10. Эти видеокарты все еще достаточно популярны, несмотря на свой возраст. Будущее обновление Alan Wake 2 принесет оптимизацию для таких карт.

Хотя игру можно было запустить на графических процессорах, не поддерживающих DX12U, игра показывала сообщение, что она не поддерживает Mesh Shading, и игра работала с очень низкой производительностью.

С новым патчем геймеры могут рассчитывать на прирост производительности от 45% до 100% согласно тестам Digital Foundry:

Сцена прогулки в лесу в Alan Wake 2 (1080p, качество FSR2, PS5 Performance Preset):

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GTX 1060: ~45% прироста FPS (кадров в секунду)

GTX 1070: ~57% прироста FPS

GTX 1080: ~85% увеличение FPS

GTX 1080 Ti: ~100% увеличение FPS

RX 580: вылетает

RX 5700 XT: ~2% прироста FPS

В целом, чем мощнее графический процессор, тем большего прироста геймеры могут ожидать от этой заплатки. GTX 1060 может превысить 30 FPS в среднем с патчем, но все равно не рекомендуется использовать его для получения оптимального опыта игры. Вместо этого Digital Foundry пришла к выводу, что GTX 1070 является базовым графическим процессором, совместимым с этой игрой.

Новый патч еще не имеет даты релиза. Есть еще некоторые вещи, которые Remedy (разработчик) мог бы улучшить, например, позволить геймерам блокировать частоту кадров с большим количеством опций или добавить AMD FSR3 с интеграцией генерации кадров.

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