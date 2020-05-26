Патент намекает, что Samsung Galaxy Fold 2 может получить защиту от воды и длинный внешний дисплей
Samsung недавно получила новый патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, World Intellectual Property Office), намекающий на некоторые особенности преемника оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold чей анонс ожидается позже в этом году. Голландский ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих новинок на основе утечек и эскизов, посуетился и сделал рендеры Galaxy Fold 2 на основании иллюстраций из патента.
Если ориентироваться на иллюстрации к этому патенту, Samsung Galaxy Fold 2 сохранит дизайн оригинальной модели, то есть будет складываться дисплеем внутрь. В то же время он получит несколько существенных изменений. Одним из них станет вытянутый дисплей на внешней панели для отображения уведомлений. Также в описании патента говорится о водонепроницаемом исполнении конструкции. Увы, конкретная степень защиты в документации не упоминается.
Да, само по себе наличие патента (или патентов), как обычно, ничего не гарантирует. В то же время это подтверждает факт разработки, что само по себе немаловажно. И сама возможность реализации влагозащиты, безусловно, интригует, учитывая, что речь идет о складном форм-факторе.
Предыдущие слухи приписывали Galaxy Fold 2 более крупный основной сгибающийся экран диагональю 7,7 дюйма с поддержкой частоты 120 Гц, подэкранную селфи камеру и поддержку фирменного стилуса S Pen, как у моделей серии Galaxy Note. Предположительно, Samsung Galaxy Fold 2 представят в августе одновременном с флагманской линейкой Galaxy Note20.
Источник: GSM Arena