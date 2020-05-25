Утечка раскрыла дизайн, характеристики и функции смартфона Samsung Galaxy Note 20+ — диагональ экрана может достигать 7 дюймов





Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+ являются одними из самых ожидаемых устройств 2020 года. И хотя до их официального анонса осталось ещё около трёх месяцев, но благодаря утечке мы уже сейчас может ознакомиться с особенностями дизайна и характеристиками грядущих новинок.

Как и в случае Galaxy Note 10 или Galaxy S20, смартфон Galaxy Note 20+ получит дисплей Infinity-O с чрезвычайно тонкими рамками и сквозным отверстием в верхней части для фронтальной камеры. Диагональ дисплея составит 6,9 дюйма (другие источники говорят о 7 дюймах), и это соответствующим образом повлияло на высоту устройства. Его размеры составят 165×77,2×7,6 мм. Высота оказалась больше, чем у Galaxy Note 10+ (162,3 мм), но меньше, чем у Galaxy S20 Ultra (166,9 мм). Дисплей будет «почти плоским». Отверстие разговорного динамика имеет вид тонкой полоски над дисплеем. «Обычная» версия Galaxy Note 20 получит 6,7-дюймовый дисплей, а размеры смартфона составят 161,8×75,3×8,5 мм.

Рамка смартфона Galaxy Note 20+ выполнена из нержавеющей стали. На правой боковой грани расположены кнопка питания и качелька регулирования громкости. А вот на задней панели в верхней левой части расположен достаточно крупный выступающий модуль камеры, который включает три объектива. По слухам, главный модуль выполнен на базе 108-мегапиксельного сенсора. Также аппарат несёт на борту сверхширокоугольный модуль и телескопический теле фото модуль. Объективы камер обрамлены кольцами. Камера дополнена LED вспышкой, сенсором 3D Time-of-Flight и микрофоном.

На нижней грани корпуса можно увидеть место для стилуса S Pen, отверстие мультимедийного динамика, порт USB-C и отверстие микрофона. Однако 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников здесь нет.

Смартфон Samsung Galaxy Note 20+ будет представлен в дух версиях. В Европе и ряде других регионов на рынок поступит модификация с собственным процессором Exynos 992, а в США будет продаваться версия с чипсетом Snapdragon 865. По сравнению с предыдущим процессором Exynos 990 новый чип Exynos 992 обеспечит некоторые улучшения благодаря производству по нормам более передового 6-нанометрового техпроцесса. В обоих случаях процессор дополнен оперативной памятью объёмом 12 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. Слот для карт памяти microSD позволит расширить хранилище.

Среди прочих характеристик упоминаются поддержка связи 5G и частоты обновления дисплея 120 Гц. Ёмкость комплектной батареи составит 4500 мАч. Также сообщается о поддержке технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Операционная система Android 10 будет дополнена фирменной оболочкой One UI 2.1.

Источник: phonearena 1, 2