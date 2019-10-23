Патентная заявка Samsung раскрыла дизайн гарнитуры дополненной реальности корейской компании





Обнаруженная недавно в сети патентная заявка Samsung подтверждает слухи о том, что южнокорейская компания работает над гарнитурой дополненной реальности. В документе описывается AR-устройство с двумя HUD-экранами. Сложно сказать, является ли эта гарнитурой проводной, но на одном изображении можно заметить кабель, идущий вдоль правой дужки. Хотя возможно, он используется только для зарядки.

Предстоящее устройство может стать первым продуктом Samsung в категории дополненной реальности после многих лет усердной работы над линейкой гарнитур Gear VR. В последние годы интерес мобильной индустрии к виртуальной реальности заметно снизился, и с 2017 года Samsung перестала выпускать VR-шлемы для своих смартфонов. Недавно представленный флагман Galaxy Note10 впервые не получил поддержки Gear VR.

Samsung – не единственный крупный производитель смартфонов, который работает над гарнитурой дополненной реальности. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) недавно предположил, что аналогичное устройство в начале следующего года может выпустить и компания Apple. Тем более, что упоминание неизвестного гаджета Apple под кодовым названием Garta (предположительно, очки дополненной реальности) ранее нашли в документации к версии iOS 13 для разработчиков.

Эта патентная заявка, разумеется, не означает, что Samsung обязательно выпустит подобное устройство. Довольно часто в патентах описываются продукты, которые разрабатываются внутри компании, но не доходят до финальной стадии производства.

Источник: The Verge