Garta — кодовое название стереоскопической гарнитуры дополненной реальности Apple

Apple долгое время приписывают намерение выпустить очки дополненной реальности, которые могут совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone. Собственно, анонс очков многие ждали вчера, но этого, увы, не произошло.

Есть немало косвенных доказательств (патенты, приобретения и привлечение специалистов в области AR). К тому же, купертиновский гигант ранее неоднократно говорил о большой заинтересованности технологиями дополненной и виртуальной реальности. И вот сейчас появилось первое официальное подтверждение того, что Apple уже какое-то время тестирует очки дополненной реальности.

The iOS 13 GM also comes with a readme file (!) for how employees can run Stereo AR apps on an iPhone when you don't have access to Apple's headset 😳 pic.twitter.com/SeZEHW8p0S

Известный разработчик приложений для iOS Стив Троутон-Смит обнаружил прикрепленный к GM-версии ОС iOS 13 файл README, где описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности. Также там упоминается устройство под кодовым названием Garta. Считается, что именно под этим именем и скрываются горячо ожидаемые очки дополненной реальности Apple. Как отмечают 9to5Mac и MacRumors, Garta, Luck, Franc и HoloKit — все эти кодовые имена прежде замечали во внутренних сборках iOS 13. Но теперь, как отмечает Стив Троутон-Смит и другой известный разработчик Гильермо Рэмбо, они каким-то образом попали в полуобщественные, ориентированные на разработчиков и даже в GM-версию iOS 13.

В документе прямо говорится, что Apple тестирует устройство под кодовым названием Garta Также там есть четкие инструкции для разработчиков, желающих протестировать свои AR-приложения в стереорежиме. В частности, говорится о необходимости включить некий режим «worn» вместо «held».

Это означает, что Garta является именно стереоскопической AR-гарнитурой, которая будет корректировать работу приложения в зависимости от межзрачкового расстояния. Обычно гарнитуры AR и VR просто корректируют проектируемые модели предметов, чтобы они правильно растягивались по всему полю зрения при минимальном использовании вычислительной мощности. Иными словами, очки Apple должны вывести дополненную реальность на принципиально новый уровень.

Разработчик также обнаружил в исходном коде iOS 13 данные, указывающие на разработку игрового контроллера, который может использоваться вместе с этими приложениями.

The GameController framework in iOS 13 also has a gamepad profile for a device meant to be used while using stereo AR apps. The controller profile has a clicky trackpad, a trigger button, and a system (home?) button. Handheld controller for Apple's headset? 🤔

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 10, 2019