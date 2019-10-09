PC-версия Red Dead Redemption 2: системные требования и старт предзаказов

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Компания Rockstar Games обнародовала системные требования PC-версии нашумевшего вестерна Red Dead Redemption 2, анонсированной на прошлой неделе. Одновременно в магазине Rockstar Launcher открылся предзаказ.

Судя по опубликованным ниже требованиям, игра не потребует передового «железа» и легко пойдет даже на бюджетных сборках (само собой, на минимальных настройках качества графики). Главное, чтобы хватило свободного пространства, так как игра потребует целых 150 ГБ места на диске.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ или AMD Radeon R9 280 3 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10 – обновление April 2018 (версия 1803).

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 4 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Сейчас для предзаказа предлагаются два издания Red Dead Redemption 2: расширенное издание Special Edition и коллекционное Ultimate Edition. Сейчас оба издания предлагаются со скидкой в $20 — за 60$ и 80$ соответственно.

Бывший консольный эксклюзив про Дикий Запад выйдет на ПК уже 5 ноября 2019 года, но только в Rockstar Launcher и Epic Games Store, тогда как в Steam он появится только в декабре.

Источник: dsogaming