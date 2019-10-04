Официально: релиз Red Dead Redemption 2 на PC состоится уже в следующем месяце!

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Rockstar Games поделилась важной новостью — нашумевший вестерн Red Dead Redemption 2 все-таки выходит на PC. Релиз проекта состоится в Rockstar Launcher и в ряде других магазинов, за исключением Steam, 5 ноября. На площадке Valve приключенческий боевик появится в декабре.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) October 4, 2019

По словам разработчиков, PC-версия вестерна будет иметь улучшенную картинку, а также множество дополнительных настроек графики для удобной адаптации игры «под себя». Вдобавок разработчики расширят контент одиночной кампании, добавив новые задания, новые виды оружия, новые бандитские укрытия и тому подобное. Вместе с одиночным режимом выйдет на PC и Red Dead Online, включающий все вышедшие на сегодня обновления, в том числе и роли. Предзаказ на Red Dead Redemption 2 в лаунчере Rockstar откроется 9 октября. Те, кто оформят его до 22 октября включительно, получат бесплатный апгрейд до Premium Edition, а также две игры в подарок на выбор из этого списка: Grand Theft Auto III;

Grand Theft Auto: Vice City;

Grand Theft Auto: San Andreas (в настоящее время ее можно получить бесплатно за установку Rockstar Launcher, предложение действует до 8 октября);

Bully: Scholarship Edition;

L.A. Noire;

Max Payne 3.

Те, кто оформят предзаказ после 22 октября, также смогут рассчитывать на бонусы, но уже не на все: они получат набор для выживания, боевого коня, карту сокровищ, дополнительные деньги для сюжетного режима и 50 золотых слитков для Red Dead Online.

В Epic Games Store, Humble Store, GameStop и других магазинах предзаказ начнется 23 октября. Однако в качестве бонуса за предзаказ на сторонних площадках в Rockstar Games обещают лишь 25 золотых слитков для Red Dead Online. Вдобавок к вышеуказанному стало известно, что PC-версия Red Dead Redemption 2 войдет в библиотеку Google Stadia уже на запуске стримингового сервиса, который состоится в ноябре. Прочие подробности, первые скриншоты, а также системные требования грядущей PC-версии RDR 2 разработчики пообещали опубликовать на следующей неделе — 9 октября. Источник: IGN