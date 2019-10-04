Официально: релиз Red Dead Redemption 2 на PC состоится уже в следующем месяце!
Компания Rockstar Games поделилась важной новостью — нашумевший вестерн Red Dead Redemption 2 все-таки выходит на PC. Релиз проекта состоится в Rockstar Launcher и в ряде других магазинов, за исключением Steam, 5 ноября. На площадке Valve приключенческий боевик появится в декабре.
RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8
— Rockstar Games (@RockstarGames) October 4, 2019
По словам разработчиков, PC-версия вестерна будет иметь улучшенную картинку, а также множество дополнительных настроек графики для удобной адаптации игры «под себя». Вдобавок разработчики расширят контент одиночной кампании, добавив новые задания, новые виды оружия, новые бандитские укрытия и тому подобное.
Вместе с одиночным режимом выйдет на PC и Red Dead Online, включающий все вышедшие на сегодня обновления, в том числе и роли.
Предзаказ на Red Dead Redemption 2 в лаунчере Rockstar откроется 9 октября. Те, кто оформят его до 22 октября включительно, получат бесплатный апгрейд до Premium Edition, а также две игры в подарок на выбор из этого списка:
- Grand Theft Auto III;
- Grand Theft Auto: Vice City;
- Grand Theft Auto: San Andreas (в настоящее время ее можно получить бесплатно за установку Rockstar Launcher, предложение действует до 8 октября);
- Bully: Scholarship Edition;
- L.A. Noire;
- Max Payne 3.
Те, кто оформят предзаказ после 22 октября, также смогут рассчитывать на бонусы, но уже не на все: они получат набор для выживания, боевого коня, карту сокровищ, дополнительные деньги для сюжетного режима и 50 золотых слитков для Red Dead Online.
В Epic Games Store, Humble Store, GameStop и других магазинах предзаказ начнется 23 октября. Однако в качестве бонуса за предзаказ на сторонних площадках в Rockstar Games обещают лишь 25 золотых слитков для Red Dead Online.
Вдобавок к вышеуказанному стало известно, что PC-версия Red Dead Redemption 2 войдет в библиотеку Google Stadia уже на запуске стримингового сервиса, который состоится в ноябре.
Прочие подробности, первые скриншоты, а также системные требования грядущей PC-версии RDR 2 разработчики пообещали опубликовать на следующей неделе — 9 октября.
Источник: IGN
- Первая часть RDR издавалась лишь на PS3 и Xbox 360.
- Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. При этом еще с момента ее анонса в сети ходили слухи о возможном портировании игры на ПК.
- RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века. Подробнее о ней можно узнать из обзора Дмитрия Курятника.