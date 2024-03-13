Новости Кино 13.03.2024 в 08:59 comment views icon

Ари Астер снимет Хоакина Феникса, Эмму Стоун, Остина Батлера и Педро Паскаля в следующем фильме A24 «Эддингтон»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вероятно, речь идет о новом фильме ужасов, производство которого стартует уже на этой неделе.

Режиссер Ари Астер собрал мощный звездный состав для своего следующего фильма «Эддингтон» — Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Люк Граймс, Дейрдре О’Коннел, Майкл Уорд и Клифтон Коллинз-младший.

A24 финансирует и продюсирует ленту, которая (исходя из послужного списка Астера) может быть фильмом ужасов. Сюжет будет рассказывать «о шерифе из маленького городка Нью-Мексико с большими стремлениями» — остальные подробности держат в тайне.

Астер выступит сценаристом, режиссером и продюсером вместе с Ларсом Кнудсеном под флагом Square Peg. Оператор-постановщик — двукратный номинант на премию «Оскар» Дариус Хонджи («Эвита», «Бардо»).

«Эддингтон» — это уже шестой совместный проект Square Peg и A24, которые среди прочего выпустили и распространили предыдущие три фильма Астера (в частности «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Все страхи Бо»). За роль в последнем Хоакина Феникса номинировали на «Золотой глобус».

Эмма Стоун недавно получила свой второй «Оскар» за главную роль в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Батлера сейчас можно увидеть в фильме «Дюна: Часть вторая», а Паскаль работает над вторым сезоном «Одних из нас».

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Источник: Variety

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