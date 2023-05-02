Педро Паскаль сыграет в сиквеле исторического боевика Ридли Скотта «Гладиатор»

В ожидании съемок второго сезона «The Last Of Us» Педро Паскаль будет заниматься другим крупным проектом – источники Deadline сообщают, что актер ведет переговоры об участии в пока безымянном продолжении исторического драматического боевика Ридли Скотта «Гладиатор».

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Актер присоединится к Полу Мескалю, который сыграет Луция, а также Барри Кеогану, Джозефу Куинну, Конни Нильсен и Дензелу Вашингтону.

«Гладиатор», дебютировавший в 2000 году, заработал более $460 млн в мировом прокате и получил 12 номинаций на «Оскар», получив 5 статуэток, включая звание «Лучший фильм». Роль Максимуса, римского полководца, ставшего гладиатором, изменила карьеру Рассела Кроу и помогла получить «Оскар» за лучшую мужскую роль. После прошлогоднего анонса продолжения многие актеры хотели получить роль в «Гладиаторе 2».

Ридли Скотт снова сядет в режиссерское кресло и выступит продюсером сиквела в сотрудничестве с Майклом Пруссом, Дагом Виком и Люси Фишер. Сценарист проекта – Дэвид Скарпа. Также из оригинального фильма вернулись Джон Мэтисон (оператор-постановщик), Артур Макс (художник-постановщик) и Джанти Йейтс (художник по костюмам).

Студия Paramount Pictures назначила дату выхода фильма на 22 ноября 2024 года.

Первый фильм был совместным производством Universal и DreamWorks, и хотя последняя не будет участвовать в продолжении, Universal может снова стать партнером, когда проект будет готов.

Педро Паскаль сыграл принца Оберина Мартелла в «Игре престолов‎» и Дина Джарина в «Мандалорце‎», но огромную популярность получил после появления в роли Джоэла в сериальной адаптации игры «The Last Of Us» от HBO. Вскоре актера можно будет увидеть в короткометражном фильме Педро Альмодовара «Странный образ жизни», где он сыграл главную роль в компании с Итаном Хоуком. Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале, а осенью он будет распространен в кинотеатрах Sony Pictures Classics. Кроме того, Паскаль снялся в фильме Итана Коэна «Drive-Away Dolls», который выйдет в сентябре, и драме Анны Боден «Freaky Tales», которая, вероятно, выйдет в этом году.

Роль Паскаля в историческом сиквеле Ридли Скотта пока не известна – хотя в качестве гладиатора его сложно представить после последнего образа, который он выбрал для мероприятия Met Gala. Возможно, такой нестандартный стиль — это способ подогреть интерес к своей персоне в перерывах между выходами киноработ (и довольно успешный, судя по комментариям).