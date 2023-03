Второй сезон The Last of Us — всё что известно о продолжении сериала HBO (актеры, сюжет, дата выхода)

Сериал по игре The Last of Us Part I с самого начала трансляции получил большую популярность. Практически сразу стало известно, что шоу продлено на второй сезон – который наверняка станет экранизацией The Last of Us Part II. Актеры и режиссеры сериала пролили немного света на его разработку.

Актерский состав

Хотя во второй игре Элли на пять лет старше, Белла Рамзи продолжит играть ее роль – сейчас актрисе как раз 19 лет. Во время пресс-конференции режиссер, продюсер и сценарист сериала Крейг Мейзин пошутил о том, что Белла сейчас находится в «экспериментальном процессе» подготовки к роли более взрослой Элли, который заключается в «выкуривания шести пачек сигарет в день на диете из неразбавленного виски и испорченной говядины».

«Мы знаем, что собираемся делать с точки зрения костюма, грима и прически, но, что более важно, мы также знаем дух актера», — продолжил Мейзин. — Это будет шоу, которое Нил и я хотим сделать, и мы делаем его с Беллой. Единственный вариант, который позволит нам задуматься о замене Беллы – если они скажут: «Я не хочу больше работать с вами, ребята».

Поскольку The Last of Us Part II в основном фокусируется на Элли, ее партнерше Дине и новом персонаже по имени Эбби Андерсон, маловероятно, что Педро Паскаль получит во втором сезоне значимую роль. Возможно, он все же появится в первом эпизоде ​​и воспоминаниях.

«Я знаю, что произойдет во второй игре, и я нервничаю из-за возможного отсутствия Педро какое-то время. Это будет очень грустно», — говорит Рамзи.

Фанаты франшизы уже начали размышлять о роли Эбби. Многие предполагают, что персонажа может сыграть Шеннон Берри из The Wilds – Мейзин и Дракманн недавно подписались на нее в Instagram.

Сюжет

Поскольку первый сезон получил тот же финал, что и видеоигра, можно с уверенностью сказать, что второй будет развиваться в соответствии со следующей игрой. Эту информацию уже подтвердили Крейг Мейзин, и Нил Дракманн. Мейзин добавил, что, хотя они не считают, что шоу получит большое количество сезонов, события Part II могут занять более одного.

«Мы очень осторожно говорим о второй части, но действие The Last of Us Part II происходит через несколько лет после истории оригинальной игры. Объем оставшейся истории потребует больше времени для рассказа», — заметил Мейзин. «Помню, в самом начале я спросил Крейга и HBO: «Сколько должно быть серий в этом сезоне?» И ответ был: «Столько, сколько требует история, и не больше». И точно так же мы подходим и к будущим сезонам», — Нил Дракманн.

Когда выйдет второй сезон

Педро Паскаль рассказал Collider, что по всей вероятности новый сезон The Last of Us Part начнут снимать в этом году. Таким образом, его выход на экраны может состояться в 2024-2025 году.

