Пентагон продлил соглашение со SpaceX по Starlink для Украины — еще 6 месяцев за $14 млн

Основной контракт теперь действует до 30 ноября и стоит в общей сложности $40 млн.

Пентагон продлил контракт со SpaceX Илона Маска о предоставлении интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев на сумму в $14 млн

«Контракт предоставляет доступ к системе Starlink, аппаратному обеспечению и поддержке клиентов на согласованных условиях», — сказала пресс-секретарь командования космических систем Бонни Пойндекстер (через Bloomberg).

Украина с начала полномасштабного вторжения использует Starlink для критически важной связи на фронте, а также для обеспечения потребностей гражданского населения. По состоянию на конец 2022 года официальные лица отчитывались, что Украина получила 10 000 терминалов Starlink.

В то же время договоренность смущала Илона Маска, который в том же году начал угрожать, что прекратит финансовую поддержку Starlink в Украине — из-за больших затрат для SpaceX. Миллиардер также заявлял, что его спутники не предназначены для военного использования, и высказывал опасения относительно «эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне». Примерно тогда же Маск опубликовал на Twitter собственный «мирный план», среди прочего предложив Украине уступить Крым россии и повторно провести референдумы в регионах, которые захватила страна-агрессор.

В конце концов в 2023 году Пентагон подписал отдельный контракт со SpaceX по обеспечению услуги спутникового интернета для Украины на $23 миллиона, нынешнее продление увеличивает сумму сделки до почти $40 млн в целом. Также у Минобороны США есть соглашение с Маском по запуску военных спутников.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Опануйте звітність — від збору даних до обробки результатів, та інтерпретуйте дані ключових звітів CF, BS, P&L зрозумілою мовою. Детальніше про курс

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.