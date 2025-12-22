"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине

Третий фильм в научно-фантастической эпопее «Аватар» Джеймса Кэмерона заработал $345 млн в первый уик-энд проката, что почти на $100 млн меньше старта «Пути воды».

Внутренний прокат в США составил $88 млн, тогда как на международный рынок пришлись $257 млн. При этом, если довериться отчету Deadline, «Аватар 3» имел рекордные стартовые показатели для серии только в Украине и Турции (точные цифры, к сожалению, не раскрывают). К тому же фильм стал вторым по величине дебютом 2025 года для Disney — после «Зоотрополиса», который собрал $500 млн за три дня.

«Аватар: Огонь и пепел», безусловно, имеет высокую планку по кассовым сборам, учитывая предполагаемый бюджет в $400 млн и показатели первых фильмов, которые собрали более $2 млрд каждый. В этом случае основная ставка приходится на зарубежную аудиторию, принесшую более 70% общих заработков для «Аватар» и «Аватар 2». Пока международный рынок не подвел: ожидаемо, возглавляет список Китай, где «Огонь и пепел» заработал $57,6 млн (у «Пути воды» было $56 млн); далее следуют Франция с $21,4 млн, Германия с $18 млн, Корея с $13,6 млн и Великобритания с $11,9 млн.

Следует отметить, что третья часть не впечатлила критиков, которые немало говорили о «повторах сюжета», хотя и восхваляли визуал. Однако здесь есть большой (самый крупный во франшизе) разрыв с рейтингом зрителей: 67% против 91% на Rotten Tomatoes. Учитывая, кто приносит фильму деньги, становится очевидным, что с кассовыми сборами может быть не все так плохо.

Название фильма Оценка критиков Оценка зрителей Разница в оценках Аватар (2009) 81% 82% 1 Аватар: Путь воды (2022) 76% 92% 16 Аватар: Огонь и пепел (2025) 67% 91% 24

Сам Кэмерон неоднократно заявлял, что завершит франшизу, если «Огонь и пепел» не заработает достаточно денег — хотя о какой сумме идет речь в его понимании непонятно. По расчетам профильных изданий «Аватар 3» должен заработать не менее $1 млрд, чтобы считаться прибыльным (если не учитывать расходы на маркетинг) и до $2 млрд, чтобы поддержать успехи серии.