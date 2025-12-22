Новости Кино 22.12.2025 comment views icon

"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине

“Аватар: Вогонь і попіл”

Третий фильм в научно-фантастической эпопее «Аватар» Джеймса Кэмерона заработал $345 млн в первый уик-энд проката, что почти на $100 млн меньше старта «Пути воды».

Внутренний прокат в США составил $88 млн, тогда как на международный рынок пришлись $257 млн. При этом, если довериться отчету Deadline, «Аватар 3» имел рекордные стартовые показатели для серии только в Украине и Турции (точные цифры, к сожалению, не раскрывают). К тому же фильм стал вторым по величине дебютом 2025 года для Disney — после «Зоотрополиса», который собрал $500 млн за три дня.

«Аватар: Огонь и пепел», безусловно, имеет высокую планку по кассовым сборам, учитывая предполагаемый бюджет в $400 млн и показатели первых фильмов, которые собрали более $2 млрд каждый. В этом случае основная ставка приходится на зарубежную аудиторию, принесшую более 70% общих заработков для «Аватар» и «Аватар 2». Пока международный рынок не подвел: ожидаемо, возглавляет список Китай, где «Огонь и пепел» заработал $57,6 млн (у «Пути воды» было $56 млн); далее следуют Франция с $21,4 млн, Германия с $18 млн, Корея с $13,6 млн и Великобритания с $11,9 млн.

Следует отметить, что третья часть не впечатлила критиков, которые немало говорили о «повторах сюжета», хотя и восхваляли визуал. Однако здесь есть большой (самый крупный во франшизе) разрыв с рейтингом зрителей: 67% против 91% на Rotten Tomatoes. Учитывая, кто приносит фильму деньги, становится очевидным, что с кассовыми сборами может быть не все так плохо.

Название фильма Оценка критиков Оценка зрителей Разница в оценках
Аватар (2009) 81% 82% 1
Аватар: Путь воды (2022) 76% 92% 16
Аватар: Огонь и пепел (2025) 67% 91% 24

Сам Кэмерон неоднократно заявлял, что завершит франшизу, если «Огонь и пепел» не заработает достаточно денег — хотя о какой сумме идет речь в его понимании непонятно. По расчетам профильных изданий «Аватар 3» должен заработать не менее $1 млрд, чтобы считаться прибыльным (если не учитывать расходы на маркетинг) и до $2 млрд, чтобы поддержать успехи серии.

Рецензия на фильм «Аватар: Огонь и пепел» / Avatar: Fire and Ash

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Черная вдова в DC: "Бэтмен 2" привлекает Скарлетт Йоханссон на главную роль
Disney создала 4 разных тизера "Мстители: Судный день" для показов "Аватар 3", чтобы зрители повторно посетили сеанс
"Супермен видел в людях добро, а я — правду": украинский трейлер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Первый украинский Sci Fi: фильм "Ты — космос" Павла Острикова официально стартовал в прокате
СМИ: Новые "Голодные игры" вернут Катнис и Питу в сюжет с оригинальными актерами
Страшнее не бывает: британские ученые выбрали лучший фильм ужасов по сердцебиению зрителей
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Официально: "Гремлины 3" от Стивена Спилберга выйдут спустя 43 года после первого фильма
Маколей Калкин раскрыл идею для сиквела "Один дома" — с разведенным Кевином Маккалистером и его сыном
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Роберт Паттинсон рассказал об "адских" съемках в "Дюна 3": "Ни одна клетка моего мозга не функционировала"
Режиссерская версия "Убить Билла" от Тарантино получила новый трейлер, постер с Умой Турман в белом и коллаборацию с Fortnite
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Новые "Страсти Христовы" Мела Гибсона обойдутся в $200 млн из-за "эпических боев" между ангелами и демонами
Первые кадры живого римейка "Моаны" — все, как в мультфильме, но пока без Скалы
Кратос в Болливуде: индийский блокбастер на Netflix покадрово скопировал бой из God of War
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить