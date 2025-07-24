Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер

Похоже, что уже через несколько недель на китайском рынке появится вторая версия видеокарты GeForce RTX 5090D. В отличие от первой ревизии, она имеет более заметные признаки упрощения характеристик.

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По сообщениям зарубежных инсайдеров, линейка видеокарт NVIDIA Blackwell уже 12 августа пополнится новой моделью — GeForce RTX 5090D V2. Это будет уже третий графический ускоритель, предназначенный исключительно для десктопного сегмента китайского рынка, после RTX 5090D и 4090D.

Если разницу между RTX 5090 и RTX 5090D надо было выискивать, то в V2-модели она сразу заметна. Новый акселератор будет иметь 384-разрядную шину памяти и 24 ГБ памяти GDDR7. Напомним, что другие вариации десктопной RTX 5090 имеют 512-битную шину и 32 ГБ графической памяти. Заявленные изменения должны существенно повлиять на общую пропускную способность, которая у новинки должна составить 1344 ГБ/с против 1790 ГБ/с у 32-гигабайтных моделей. Известно что чип GB202-240 по основным ТТХ не изменится — 170 SM-конвейеров и 21760 ядер CUDA.

Также известно, что и уровень TGP (Total Graphics Power) карты останется тем же — 575 Вт, хотя отмечается, что его можно будет увеличить до 600 Вт. Информации о цене у источников информации пока нет. Впрочем, предполагаем, что она может быть ниже из-за упрощенной подсистемы VRAM.

Источник: Videocardz