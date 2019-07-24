Первая партия фитнес-браслетов Honor Band 5 была распродана за 29 секунд





Одной из новинок вчерашней презентации Honor стал фитнес-браслет Honor Band 5, выступающий прямым конкурентом популярной модели Xiaomi Mi Band 4. Базовая версия без NFC поступила в продажу в Китае сразу после анонса, но ее продажи закончилось, так и не успев начаться.

Как пишет источник со ссылкой на официальных представителей Honor, на то, чтобы распродать первую партию Honor Band 5, ушло… 29 секунд. Увы, объем первой партии Honor Band 5, распространяемой через онлайн-магазины партнеров, не сообщается, но вряд ли он был меньше нескольких тысяч штук (обычно — гораздо больше).

Едва ли тут есть чему удивляться. Само устройство получилось весьма интересным с точки зрения соотношения возможностей и цены. Новинка располагает экраном AMOLED, пульсоксиметром, датчиком частоты сердечных сокращений и модулем NFC. При этом цена у гаджета очень даже доступная — $28 или $31 за обычную версию и модель с модулем NFC для бесконтактных платежей.

Остается добавить, что версия Honor Band 5 с модулем NFC поступит в продажу на рынке Китая 29 июля, но, вероятнее всего, в наших широтах она будет бесполезна ввиду поддержки только китайской платежной системы Alipay. Перспективы появления международной версии Honor Band 5 с разблокированным NFC пока туманны.

Источник: Gizchina