Первые четыре фильма об Индиане Джонсе будут доступны на Disney Plus — уже с 31 мая

Disney и Paramount, похоже, обновили собственную договоренность в преддверии выхода пятой части приключенческой киносаги с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и Реликвия судьбы».

Ранее первые четыре фильма о приключениях археолога-авантюриста были доступны на сервисе Paramount Plus, поскольку соглашение между Disney и Paramount разделило права на распространение между двумя студиями. Однако накануне выхода фильма компании пересмотрели его, поэтому уже с 31 мая предыдущие части можно будет смотреть только на Disney Plus.

Adventure has a new home. The first four #IndianaJones movies arrive May 31 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bmgQ5zQGs7

— Disney+ (@DisneyPlus) May 16, 2023