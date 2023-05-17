Первые четыре фильма об Индиане Джонсе будут доступны на Disney Plus — уже с 31 мая

Disney и Paramount, похоже, обновили собственную договоренность в преддверии выхода пятой части приключенческой киносаги с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и Реликвия судьбы».

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Ранее первые четыре фильма о приключениях археолога-авантюриста были доступны на сервисе Paramount Plus, поскольку соглашение между Disney и Paramount разделило права на распространение между двумя студиями. Однако накануне выхода фильма компании пересмотрели его, поэтому уже с 31 мая предыдущие части можно будет смотреть только на Disney Plus.

Adventure has a new home. The first four #IndianaJones movies arrive May 31 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bmgQ5zQGs7 — Disney+ (@DisneyPlus) May 16, 2023

Напомним, что в украинском прокате фильм «Индиана Джонс и Реликвия судьбы» выйдет 29 июня 2023 года. Основное действие фильма происходит в 1969 году, а главный герой в очередной раз пытается противостоять нацистам. Кадры с омоложенным Фордом (на которые выделили 25 минут хронометража) временно вернут зрителя в 1944 год, где разворачиваются события первой части киносаги.

Кроме Харрисона Форда, Мадса Миккельсена и Фиби Уоллер-Бридж, в пятом Индиане Джонси сыграли Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн («Подводная лодка»), Бойд Голдбрук («Лоби Джондс») («Мир Юрского периода 2») и другие.