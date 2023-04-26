«Омоложенная версия‎» Харрисона Форда появится в фильме «Индиана Джонс и Реликвия судьбы» на 25 минут

Джеймс Мэнголд, заменивший в режиссерском кресле Стивена Спилберга во время съемок пятой части приключений Индианы Джонса, сказал, что Форд был «достаточно ловким, чтобы притворяться 35-летним».

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В интервью журналу Total Film Мэнголд сообщил, что «омоложенная версия‎» 79-летнего Харрисона Форда появляется в фильме на 25 минут (из в целом 2 часов 22 минут) – примерно в том возрасте, в котором актер находился в «Искателях утраченного ковчега».

Ранее команда сообщила, что для омоложения актера использовали сразу несколько новейших технологий омоложения, включая разработку студии Industrial Light & Magic. И оказывается, что это сделано для расширенного действия фильма, а не для простой сцены ретроспекции.

Мэнголд назвал Форда «невероятно одаренным и ловким», что позволило ему легко «притворяться 35-летним» во время съемок.

«Но использованная технология – это совсем другое дело. Мы потратили сотни часов на съемку Форда крупным, средним и широким планом, при любом освещении – ночью и днем. Я мог сделать кадры 79-летнего Харрисона, играющего 35-летнего, в понедельник, а в среду уже получить кадры с замененной головой», – рассказывает режиссер.

Ранее в этом году Форд рассказывал, что искусственный интеллект изучил всю его фильмографию, чтобы получить омоложенную версию его лица из архивных кадров.

«У них есть программа искусственного интеллекта, которая может просматривать каждый фут пленки, которой владеет Lucasfilm, в том числе и не использованной для фильмов. Они ставят маленькие точки на моем лице и я произношу слова. Это фантастика», – сказал актер.

Основное действие фильма «Индиана Джонс и Реликвия судьбы» происходит в 1969 году, а главный герой в очередной раз пытается противостоять нацистам. Кадры с омоложенным Фордом временно вернут зрителя в 1944 год, где разворачиваются события первой части киносаги.

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«Я надеюсь, что, несмотря на то, что о фильме будут говорить с точки зрения технологий, вы посмотрите и подумаете: «О Боже, они просто нашли эти кадры. Они просто сняли это 40 лет назад», – сказала ранее продюсер и президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди журналу Empire.

Сам Форд сказал изданию, что для него видеть себя молодым «немного жутко».

Кроме Харрисона Форда, Мадса Миккельсена и Фиби Уоллер-Бридж, в пятом Индиане Джонси сыграли Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн («Подводная лодка»), Бойд Голдбрук («Лоби Джондс») («Мир Юрского периода 2») и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 29 июня 2023 года — мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале в следующем месяце.

Ранее Forbes сообщал, что Disney потратила $294,7 млн на создание последней части серии об Индиане Джонсе.