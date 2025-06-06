Новости Кино 06.06.2025 в 14:41 comment views icon

Первые кадры сериала ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга — о жутком заведении с детьми со сверхспособностями

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Первые кадры сериала ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга — о жутком заведении с детьми со сверхспособностями

Amazon MGM Studios опубликовала первый взгляд на будущий сериал «Институт», экранизирующий одноименный роман Стивена Кинга 2019 года.

В центре сюжета — подросток-гений Люк Эллис (Джо Фримен), который после похищения просыпается в заведении полном детей, которые так же как и он имеют чрезвычайные способности; а также экс-полицейский, проживающий в соседнем городке, что убегает от призраков своего прошлого к покою, который, очевидно не продлится долго, поскольку эти две истории обязательно пересекутся.

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Разрабатывали сериал режиссер «Извне» Джек Бендер и сценарист «Правосудия» Бенджамин Кавелл, в то время как Кинг выступает в качестве исполнительного продюсера

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Для актера Джо Фримена (сын Мартина Фримена) главная роль в сериале стала первой в карьере:

«Он никогда не играл на актерской площадке, и он замечательный… Как только я увидел его на пленке, я подумал: «О, Боже мой, этот парень именно такой. Он такой настоящий»», сказал Бендер.

Главные роли на себя также взяли Мэри-Луиз Паркер (мисс Сигсби), Симона Миллер (Калиша), Фионн Лерд (Ник), Ханна Холвей (Венди), Джулиан Ричингс (Стекхаус), Роберт Джой (доктор Хендрикс), Бен Барнс (Тим Джеймисон) и Мартин Роуч (шеф Эшворт).

Сериал «Институт» дебютирует на MGM+ 13 июля и станет одной из пяти экранизаций Кинга, выпущенных в 2025 году — наряду с «Обезьяной», что отличилось как среди критиков, так и зрителей, будущими «Жизнью Чака» с Томом Хиддлстоном, а также «Долгой прогулкой» от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса и «Бегущим человеком» с Гленом Пауеллом в новой версии Бена Ричардса.

Серіал жахів «Інстутут» за романом Стівена Кінга — моторошні перші кадри і дата виходу

Источник: Deadline, Reuters

 

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