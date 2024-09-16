Новости Технологии 16.09.2024 в 18:08 comment views icon

Первые обзоры Apple AirPods 4: USB-C, «иногда полезная» ANC и меньшее время автономной работы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Первые обзоры Apple AirPods 4: USB-C, «иногда полезная» ANC и меньшее время автономной работы

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Пока новые AirPods 4 не попали в руки обозревателей нашего издания предлагаем ознакомиться с первым отзывами иностранных сайтов и блогеров.

В обзорах тестировали две разные версии AirPods 4 — обе обеспечивают одинаковое качество звука, содержат чип H2 и защищены от пыли и воды по стандарту IP54. Базовая модель стоит $129, а премиальная — $179 и вместе с тем предлагает несколько ключевых обновлений, где главной особенностью является активное шумоподавление (ANC). Подробный обзор издания The Verge можно посмотреть по ссылке, тогда как мы предоставим ниже итоговые выводы.

Перші огляди Apple AirPods 4: USB-C, шумогасіння та ще пара оновлень — очікувань не виправдовує
Фото: The Verge

Apple AirPods 4 с ANC ($179)

Характеристики:

Тип Беспроводные наушники-вкладыши
Вес 4,3 грамма на один наушник
Драйверы High Excursion Driver от Apple
Время автономной работы 4 часа с ANC или 5 часов без
Элементы управления «Force Stem» на каждом наушнике, «Hey Siri» в режиме «свободные руки» или жесты головой
Bluetooth Bluetooth 5.3

Преимущества:

  • Шумоподавление часто работает впечатляюще для открытого дизайна;
  • Улучшенное качество звука;
  • Беспроводная зарядка и встроенный динамик на корпусе.

Недостатки:

  • Нет надлежащего управления Multipoint;
  • Управлять громкостью менее удобно, чем на AirPods Pro;
  • ANC будет полезен не во всех средах.

Apple AirPods 4 ($129)

Преимущества:

  • Улучшенное качество звука;
  • Изоляция голоса может заметно улучшить четкость звонка;
  • Глубокая интеграция экосистемы Apple.

Недостатки:

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Детальніше про курс
  • Отсутствие беспроводной зарядки;
  • Отсутствие встроенного динамика на корпусе;
  • Нет надлежащего управления Multipoint.

Наибольшая ценность ANC, по словам обозревателя The Verge Криса Велча, проявляется в AirPods 4 именно во время прослушивания музыки (хотя и без нее наушники справятся с некоторыми низкочастотными шумами) — с громкостью 50% вы не услышите никаких посторонних звуков. При этом регулировать громкость не получится непосредственно с наушников в случае базовой версии.

Перші огляди Apple AirPods 4: USB-C, шумогасіння та ще пара оновлень — очікувань не виправдовує
Фото: The Verge

Далее приведем несколько ключевых цитат обозревателей других изданий:

  • Джейк Крол, TechRadar: «Долгое время я думал, что AirPods Pro предлагают лучший режим проницаемости, в котором они разумно пропускают звуки окружающей среды и снижают децибелы, чтобы не повредить ваши уши. Но AirPods 4 опережают более дорогую версию: здесь любое ощущение роботизированности или шума, поступающего по каналу, почти исчезает. С включенной функцией Conversation Awareness вы также можете эффективно вести разговоры с людьми вполне естественно, порой даже забывая, что вы в наушниках. Ваш собственный голос также будет звучать несколько естественнее и менее обработано».
  • Билли Стил, Engadget: «В AirPods 4 больше низких тонов, чем в предыдущей модели. Улучшенная частотная характеристика отображается на полном дисплее с контентом Dolby Atmos (фильмы, музыка и телепередачи), но AirPods 4 также имеют лучший звуковой потенциал с непространственными мелодиями и видео».
  • Николь Нгуен, The Wall Street Journal: «Настоящим преимуществом новых AirPods является активное шумоподавление, или ANC, то есть они используют микрофоны и сигнальные процессоры для подавления внешних звуков. Когда режим включен, AirPods могут маскировать шумы или разговоры в офисе или грохот проезжающего поезда».
  • Дэвид Карной, CNET: «Одна вещь, которая несколько разочаровывает, заключается в том, что Apple не смогла улучшить время автономной работы, и оно на самом деле немного хуже, чем в AirPods 3. Вы можете получить до 5 часов автономной работы с выключенной функцией шумоподавления и 4 часа с включенной. Чехол дает вам дополнительные 25 часов работы с выключенным ANC и 16 часов с включенным».

Видеообзор от Маркуса Браунли

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