Первые обзоры Apple AirPods 4: USB-C, «иногда полезная» ANC и меньшее время автономной работы

Пока новые AirPods 4 не попали в руки обозревателей нашего издания предлагаем ознакомиться с первым отзывами иностранных сайтов и блогеров.

В обзорах тестировали две разные версии AirPods 4 — обе обеспечивают одинаковое качество звука, содержат чип H2 и защищены от пыли и воды по стандарту IP54. Базовая модель стоит $129, а премиальная — $179 и вместе с тем предлагает несколько ключевых обновлений, где главной особенностью является активное шумоподавление (ANC). Подробный обзор издания The Verge можно посмотреть по ссылке, тогда как мы предоставим ниже итоговые выводы.

Apple AirPods 4 с ANC ($179)

Характеристики:

Тип Беспроводные наушники-вкладыши Вес 4,3 грамма на один наушник Драйверы High Excursion Driver от Apple Время автономной работы 4 часа с ANC или 5 часов без Элементы управления «Force Stem» на каждом наушнике, «Hey Siri» в режиме «свободные руки» или жесты головой Bluetooth Bluetooth 5.3

Преимущества:

Шумоподавление часто работает впечатляюще для открытого дизайна;

Улучшенное качество звука;

Беспроводная зарядка и встроенный динамик на корпусе.

Недостатки:

Нет надлежащего управления Multipoint;

Управлять громкостью менее удобно, чем на AirPods Pro;

ANC будет полезен не во всех средах.

Apple AirPods 4 ($129)

Преимущества:

Улучшенное качество звука;

Изоляция голоса может заметно улучшить четкость звонка;

Глубокая интеграция экосистемы Apple.

Недостатки:

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Отсутствие беспроводной зарядки;

Отсутствие встроенного динамика на корпусе;

Нет надлежащего управления Multipoint.

Наибольшая ценность ANC, по словам обозревателя The Verge Криса Велча, проявляется в AirPods 4 именно во время прослушивания музыки (хотя и без нее наушники справятся с некоторыми низкочастотными шумами) — с громкостью 50% вы не услышите никаких посторонних звуков. При этом регулировать громкость не получится непосредственно с наушников в случае базовой версии.

Далее приведем несколько ключевых цитат обозревателей других изданий:

Джейк Крол, TechRadar: «Долгое время я думал, что AirPods Pro предлагают лучший режим проницаемости, в котором они разумно пропускают звуки окружающей среды и снижают децибелы, чтобы не повредить ваши уши. Но AirPods 4 опережают более дорогую версию: здесь любое ощущение роботизированности или шума, поступающего по каналу, почти исчезает. С включенной функцией Conversation Awareness вы также можете эффективно вести разговоры с людьми вполне естественно, порой даже забывая, что вы в наушниках. Ваш собственный голос также будет звучать несколько естественнее и менее обработано».

Билли Стил, Engadget: «В AirPods 4 больше низких тонов, чем в предыдущей модели. Улучшенная частотная характеристика отображается на полном дисплее с контентом Dolby Atmos (фильмы, музыка и телепередачи), но AirPods 4 также имеют лучший звуковой потенциал с непространственными мелодиями и видео».

Николь Нгуен, The Wall Street Journal: « Настоящим преимуществом новых AirPods является активное шумоподавление, или ANC, то есть они используют микрофоны и сигнальные процессоры для подавления внешних звуков. Когда режим включен, AirPods могут маскировать шумы или разговоры в офисе или грохот проезжающего поезда ».

Настоящим преимуществом новых AirPods является активное шумоподавление, или ANC, то есть они используют микрофоны и сигнальные процессоры для подавления внешних звуков. Когда режим включен, AirPods могут маскировать шумы или разговоры в офисе или грохот проезжающего поезда Дэвид Карной, CNET: « Одна вещь, которая несколько разочаровывает, заключается в том, что Apple не смогла улучшить время автономной работы, и оно на самом деле немного хуже, чем в AirPods 3. Вы можете получить до 5 часов автономной работы с выключенной функцией шумоподавления и 4 часа с включенной. Чехол дает вам дополнительные 25 часов работы с выключенным ANC и 16 часов с включенным » .

Видеообзор от Маркуса Браунли

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