Первые пользователи новых 16-дюймовых MacBook Pro массово жалуются на проблемы со звуком и изображением





К немалочисленным проблемам ноутбуков Apple MacBook Pro добавилась еще парочка, причем касаются они новейшего 16-дюймового MacBook Pro с «новой» клавиатурой Magic Keyboard. Нет, на сей раз проблема не в клавиатуре и не в аккумуляторе. Первые покупатели жалуются на проблемы со звуком и изображением.

Как сообщает AppleInsider, опираясь на эту длинную ветку сообщений на форуме MacRumors, некоторые владельцы 16-дюймовых MacBook Pro жалуются на прерывистые хлопки, доносящиеся из динамиков. Нежелательные звуковые эффектны возникают после остановки воспроизведения звука. Суть проблемы четко слышна на ролике ниже, записанным одним из пользователей.

Безусловно, это именно то, чего ожидаешь от профессионального ноутбука, стоящего минимум $2400. Служба поддержки Apple подтвердила нескольким пользователям, что уже знает о проблеме и работает над ее исправлением, но пока неясно, когда же выйдет соответствующее обновление.

Другие пользователи высказали недовольство медленной матрицей — длительное время отклика 16-дюймового широкоформатного дисплея MacBook Pro может приводить к нежелательным искажениям изображения (эффекту размытости) при прокрутке текста. Этой особенности нового MacBook Pro также посвящено несколько страниц сообщений на форуме MacRumors. Справедливости ради, на размытость изображения при прокрутке жалуются далеко не все. Судя по всему, некоторые попросту не замечают этого при обычном использовании ноутбука. К тому же, многие подключают ноутбук к внешнему монитору. В таком случае никаких проблем с изображением нет.

Но те, кто обновляет MacBook Pro 2014 или 2015 года — иными словами, люди, которые держалась подальше от пресловутой клавиатуры с механизмом «бабочка» — утверждают, что с экранами старых MacBook Pro подобных проблем не возникало (по крайней мере, проблема не была столь ярко выражена).

Источник: AppleInsider и MacRumors