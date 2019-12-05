Apple признала проблему с внезапными выключениями у 13-дюймовых MacBook Pro 2019 года





Список разного рода проблем с ноутбуками Apple MacBook Pro продолжает расширятся. В разделе технической поддержки сайта Apple на днях был опубликован официальный документ, подтверждающий проблему с внезапными выключениями ноутбуков MacBook Pro. Говоря конкретнее, проблема касается 13-дюймовых моделей MacBook Pro 2019 года выпуска «начального» уровня с двумя портами Thunderbolt 3.

Суть проблемы в том, что ноутбук может неожиданно выключится во время работы от аккумулятора при уровне заряда от 25% до 50%. После этого включить его можно только, подключив зарядное устройство. То есть, невольно вспоминается скандал с намеренным замедлением старых моделей iPhone с изношенными аккумуляторами ради предотвращения неожиданных выключений.

Что же в этот раз говорит Apple? Производитель дает рекомендации по устранению проблемы. Предварительно убедившись, что уровень заряда аккумулятора ноутбука не ниже 90%, нужно подключить ноутбук к зарядному устройству, закрыв все открытые приложения, и оставить его в спящем режиме заряжаться как минимум на восемь часов. Затем обновить ОС на ноутбуке, убедившись, что установлена последняя версия macOS. Если проблема повторится — обратиться в ближайший авторизованный Apple сервисный центр.

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