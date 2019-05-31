Первые тесты CPU Ryzen 5 3600: самый младший чип семейства Matisse соперничает с Core i7-8700K





Анонсируя семинанометровые настольные процессоры Ryzen 3000 в минувший понедельник, компания AMD показала множество слайдов с результатами тестов, но только для старших моделей Ryzen 9 и средних Ryzen 7, тогда как бюджетные шестиядерные Ryzen 5 (Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600), которые наверняка будут покупать больше всего, обделили вниманием. Как известно, в продаже новейшие процессоры AMD появятся только седьмого июля. Но вот сейчас в Сети появились первые результаты тестов самого младшего представителя нового семейства Matisse.

Напомним, младшенький Ryzen 5 3600 оперирует 6 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 32 МБ кэш-памяти L3, работает на частоте от 3,6 до 4,2 ГГц при номинальном TDP в 65 Вт и оценен чипмейкером в $199.

Новенький Ryzen 5 3600 был обнаружен в базах бенчмарков Geekbench и UserBenchmark, что позволяет предварительно оценить производительность новинки в сравнении с предшественниками с ядрами Zen/Zen+ и конкурирующими чипами Intel.

Начнем с результатов Ryzen 5 3600 в тесте Geekbench V4. База данных Geekbench содержит две записи, соответствующие этому процессору. В первом случае использовалась новая плата ASUS TUF Gaming X570-Plus, во втором — модель ASUS Prime X470-PRO на старом чипсете X470. Разброс в баллах есть, но он небольшой. В частности, конфигурация на X470 набрала 5358 и 27485 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно, тогда как результат конфигурации на новом чипсете X570 составил 5390 и 26371 балла для тестов с использованием одного и всех ядер соответственно.

Для сравнения, Ryzen 7 1800 набирает в среднем 4400 баллов в одноядерном и 24000 баллов в многоядерном тестах, средний результат Core i7-8700K — 5400 и 25000 баллов, а Ryzen 5 2600 — 4700 и 23000 для одноядерного и многоядерного тестов. Таким образом, Ryzen 5 3600 демонстрирует огромный прирост производительности по сравнению с предшественниками с ядрами Zen и Zen+, а также опережает Core i7-8700K (при многоядерной нагрузке), который сейчас в рознице стоит почти вдвое дороже (около $360). Intel как раз впору задуматься о снижении цен.

В тесте Userbenchmark Ryzen 5 3600 на частоте 4,05 ГГц набирает 134 балла, тогда как результат Core i7-7700K на частоте 5,1 ГГц составляет 157 баллов. В данном случае хорошо видно превосходство новой архитектуры Zen 2 над Kaby Lake (и Coffee Lake) по показателю IPC (число выполняемых за такт инструкций). Путем несложных математических вычислений можно подсчитать, что при равной частоте результат Core i7-7700K составит 125 баллов (157 / 5.1 * 4.05). Это означает, что архитектура Zen 2 по показателю IPC примерно на 7% опережает Coffee Lake.

Кроме того, один из пользователей форума ChipHell сравнил Ryzen 5 3600 с Core i7-8700 в игре PUBG. Система на базе процессора AMD обеспечила на 6-10% более высокие значения FPS в игре. Обе тестовые системы оснащались памятью DDR4-3000 MHz и видеокартой GeForce RTX 2080 Ti.

Источник: wccftech