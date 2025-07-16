Новости Кино 16.07.2025 comment views icon

«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes

Джеймс Ганн хорошо разбирается в юморе, поэтому неудивительно, что звание лучшего фильма всех времен режиссер «Супермена» и «Стражей галактики» отдал именно комедии — лента вышла еще в 2018 году, получила признание от критиков и зрителей, а в дубляже запомнилась хорошо знакомым украинцам голосом.

Возможно, кого-то это удивит, но речь идет о «Приключениях Паддингтона 2» — продолжении истории милого перуанского медведя, который на этот раз несправедливо попадает в тюрьму, тогда как семья Браун всеми силами пытается доказать его невиновность.

«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

В оригинале персонажа озвучивал Бен Уишоу, тогда как в украинском дубляже в двух первых фильмах еще до президентства отличился Владимир Зеленский. «Приключения Паддингтона 2» получил 99% от критиков и 89% от зрителей Rotten Tomatoes — оценка, с которой полностью соглашается Джеймс Ганн.

«»Паддингтон в Перу» [третий фильм серии] я не видел, но «Паддингтон 2» — это классика. Один из лучших фильмов всех времен», — заявил Ганн в одном из последних интервью (через Games Radar). «Люди думают, что я шучу, когда говорю это. Это не так. Я говорю абсолютную правду».

Последняя работа Ганна, «Супермен» с Дэвидом Коренсветом, изначально имела преимущественно комедийную тональность, которую, как оказалось впоследствии, убрали после негативных отзывов на предпоказах. Однако у этих фильмов все еще есть кое-что общее: режиссер позиционировал нового Супермена как иммигранта, которым является сам Паддинтон; оба персонажа носят красно-синюю одежду и продвигают «ежедневные акты доброты». Возможно, это сравнение звучит смешно, но почему бы режиссеру не позаимствовать идеи из «лучшего фильма всех времен», по его мнению?

Напомним, что «Супермен» транслируется в кинотеатрах с 11 июля и уже в первый уик-энд перебил по дебютной кассе «Человека из стали» Зака Снайдера. После утечки первых рецензий, казалось, что фильм окончательно забивает гвоздь в гроб супергероики, однако официальные оценки это опровергли: сейчас у ленты 83% от критиков и 93% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также оценка «A-» в экзитполах CinemaScore.

Рецензия на фильм «Супермен» / Superman

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