Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel

NVIDIA и AMD до сих пор не создали драйверы видеокарт для ARM, поскольку пока почти нет соответствующих ПК. У этого производителя есть и то, и другое.

На данный момент игровой процесс Windows на ARM ограничен интегрированными графическими процессорами, такими как Adreno от Qualcomm. Операционная может эмулировать запуск игр x86, но без собственных драйверов ARM64 WDDM от AMD, NVIDIA или Intel, дискретные GPU не смогут их воспроизвести. Даже материнские платы систем на ARM, которые имеют полноценный слот PCIe x16, пока используют базовый драйвер дисплея от Microsoft, который хорошо подходит для вывода изображения на рабочий стол, но не для современных игр.

Китайская Lisuan Technology первой продемонстрировала сочетание дискретной видеокарты и ПК на ARM, которое работает в реальной жизни. В июне компания продемонстрировала видеокарту на базе архитектуры G100, на 6 нм техпроцессе, с памятью GDDR6 и поддержкой DirectX 12.

Тогда дорожная карта производителя предусматривала массовое производство уже в этом году. Однако с тех пор аккаунты компании в социальных сетях были не слишком активны, и до сих пор никакие сообщения не поступали, а сейчас появилось новое видео на Bilibili. В нем показана видеокарта Lisuan 7G106 в паре с процессором ARM, на которой работает тест 3DMark Steel Nomad под управлением Windows для ARM и показывает экран возможностей DirectX 12.

Таким образом, Lisuan имеет по крайней мере внутренний драйвер ARM64 для Windows, который может взаимодействовать с графическим стеком ARM. Демонстрационный система использует процессор CP8180 — 12-ядерный чип ARM v9 с 8 производительными и 4 эффективными ядрами, тактовой частотой 3,2 ГГц, созданный по 6 нм техпроцессу и впервые в июле 2024 года.

С момента запуска Snapdragon X Elite Qualcomm не проводила слишком много целенаправленной работы по играм, хотя и обещает значительные улучшения с Snapdragon X2 Elite. Остается надеяться, что эта попытка будет более удачной, чем предыдущая.

Источник: VideoCardz