Новости Устройства 29.07.2025 comment views icon

Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус

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Олексій Єрін

Автор новостей

Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус

Китайская Lisuan Technology официально представила видеокарту 7G106 на 6-нм GPU. По предварительным тестам похоже, что это реальная альтернатива средне бюджетным картам от других актуальных брендов, но с одним минусом — отсутствием поддержки рейтрейсинга.

Благодаря презентации, наконец-то подтверждены многие характеристики видеокарты G100, которые «всплывали» в утечках ранее. Теперь точно известно название GPU — 7G106 и то, что он имеет в своем составе 48 основных вычислительных блоков, 192 текстурных конвейера и 96 ROP. Дополнительного заявлено, что его максимальная теоретическая производительность с FP32 составляет 24 TFLOPS. Поддержка операций с 8-битными целыми числами также имеется.

Чип 7G106 работает на архитектуре TrueGPU, которая является собственной разработкой компании без лицензий от других производителей. Поддерживается большинство современных API, среди которых Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. DirectX 12 также присутствует в списке, но, к сожалению, без поддержки рейтрейсинга.

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О рабочей частоте чипа точных данных пока нет. Но из предыдущих утечек известно, что она может достигать отметки 2000 МГц. Похоже, что в финальных характеристиках этот параметр еще может измениться. Также стало известно больше данных и о подсистеме VRAM — подтвержден объем 12 ГБ с уточнением стандарта (GDDR6) и ширины шины — 192 бит. Отдельно отметим, что на презентации упоминалось о существовании профессиональной версии видеокарты с 24 ГБ памяти на борту.

7G106 поддерживает аппаратное ускорение декодирования AV1 и HEVC в разрешении до 8K при 60 FPS, а также кодирование AV1 в 4K30 FPS и HEVC в 8K30 FPS. С другими компонентами системы карта взаимодействует через интерфейс PCIe 4.0 x16. Внешние порты представлены четырьмя DisplayPort 1.4 с DSC 1.2b. HDMI отсутствуют, возможно, из-за лицензионных ограничений.

Еще из важных особенностей чипа следует отметить поддержку виртуализации GPU (vGPU) с количеством виртуальных контейнеров до 16 штук. Это делает видеокарту пригодной не только для игрового использования. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем PCI-Express, так что максимальный уровень энергопотребления карты может достигать 225 Вт (150 Вт через разъем и 75 Вт через слот PCI-E).

Среди игровых тестов на презентации была продемонстрирована Black Myth: Wukong в 4K с высокими настройками графики и вполне играбельным геймплеем, хотя точные значения частоты кадров не указаны.

Lisuan представляє 6-нм відеокарту 7G106 - Wukong в 4K, DirectX 12, але один маленький мінус
Обновленные ТТХ Lisuan 7G106 с учетом последних данных / Videocardz

В синтетических бенчмарках 7G106 набрала 26 800 баллов в 3DMark Fire Strike и 111 290 баллов в Geekbench 6.4.0 OpenCL, что примерно на 10% больше, чем у RTX 4060. Однако в Fire Strike результат 7G106 оказался на 9% ниже, чем у RTX 5060. Ожидается, что массовое производство Lisuan 7G106 начнется в сентябре. Информация о дате начала продаж и ценовой политике пока что отсутствует.

Источник: Videocardz

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