Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU опережает Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX 370, но GPU проигрывает Apple

Вадим Карпусь

Qualcomm недавно представила мощный процессор Snapdragon X2 Elite Extreme, который должен увеличить предложение производительных устройств в сегменте Windows на Arm. Компания заявила, что новый процессор обеспечивает до 75% более высокую производительность CPU и в 2,3 раза лучшую энергоэффективность. Но после громкой презентации начали появляться независимые тесты, которые показали то, что Qualcomm не озвучила на сцене.

Немецкое издание ComputerBase опубликовало свой анализ. Результаты подтвердили, что заявления Qualcomm о приросте производительности CPU оказались реальными. Хотя в то же время стало понятно, почему компания делала акцент именно на энергоэффективности, а не на «чистой» графической производительности.

Сильные стороны: CPU и NPU

В многоядерных бенчмарках Snapdragon X2 Elite Extreme опередил чип Snapdragon X2 Elite Extreme Apple M4 Pro, а также Intel Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX 370:

  • Cinebench 2024 multicore — 1 964 балла
  • Geekbench 6.3 multicore — 23 693 балла

В однопоточных тестах ситуация менее однозначная: в Cinebench 2024 Apple M4 Pro был на 7% быстрее, но в Geekbench 6.5 уже Snapdragon X2 Elite Extreme вырвался вперед на те же 7%.

Не менее показательные результаты и в производительности NPU. Заявленные 80 TOPS позволили чипу Qualcomm показать на 128% лучший результат, чем Intel Core Ultra 9 288V в ноутбуке ASUS Zenbook S 14.

Слабый GPU

В графических тестах Snapdragon X2 Elite Extreme проигрывает Apple M4 Pro:

  • 3DMark Steel Nomad Light Unlimited — 5 687 баллов
  • 3DMark Solar Bay Unlimited — 22 946 баллов

Это дает преимущество в 37-40% над Apple M4 с 10-ядерным iGPU, но отставание от более мощного M4 Pro составляет 37-46%.

Хотя Qualcomm вдвое улучшила графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением X Elite, но речь идет об условных 60 к/с в разрешении Full HD на низких настройках. Какой будет реальная игровая производительность — пока вопрос, особенно с учетом того, что Windows на Arm до сих пор зависит от слоя эмуляции для многих приложений и игр.

Неопределенные аспекты

Некоторые аспекты нового процессора вызывают если не критику, то по крайней мере беспокойство. Компания почти не говорила о времени автономной работы, ограничившись размытым обещанием «несколько дней». Это странно, ведь энергоэффективность всегда была сильной стороной Snapdragon.

Кроме того, Qualcomm до сих пор тянет за собой наследие Windows on Arm — проблемы совместимости программ. Большинство нареканий касается старых бизнес-приложений и принтеров. Но игры также остаются самой болезненной темой. Игр, которые «отказываются» работать на Arm-чипах, остается немало.

Не обошлось без критики и по поводу самого названия: Snapdragon X2 Elite Extreme многим напомнил запутанные наименования Microsoft. Обозреватели напомнили и об отставании в темпах: Intel и AMD обновляют архитектуры каждый год, тогда как Qualcomm представила предыдущий X1 Elite еще в 2023-м.

Несмотря на это, X-линейка Snapdragon заставила конкурентов ускорить собственные разработки. Даже если Qualcomm не удастся сразу завоевать рынок, сам факт существования третьего серьезного игрока рядом с Intel и AMD уже делает индустрию процессоров более конкурентной.

Источник: techpowerup, pcworld

