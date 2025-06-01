Первый трейлер 5 сезона «Очень странные дела» — объявлено время выхода

Ной Шнапп, Калеб Маклафлин и Финн Вулфхард вышли на сцену Netflix Tudum чтобы представить первый трейлер 5 сезона «Очень странные дела»

На самом деле трейлер был в основном составлен из отрывков предыдущих сезонов, прежде чем появилась несколько секунд новой сцены, в которой Уилл Байерс кричит «Бегите!». Военные нацелили оружие на что-то ужасное, что вот-вот вырвется из-под земли.

Этот сезон станет последним для сериала, который дебютировал аж в 2016 году. Сериал является одним из самых успешных на Netflix. Каждый эпизод 4 сезона был снят как отдельный часовой фильм, а 5 сезон будет следовать его примеру — Именно поэтому понадобилось так много времени, чтобы он наконец появился. Финальный сезон будет состоять из восьми эпизодов, первый из которых будет называться «Глава первая: Ползучесть».

В «Очень странных делах» возвращаются Вайнона Райдер, Дэвид Гарбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Седи Синк, Натали Дайер, Чарли Гитон, Джо Кири, Майя Хоук, Прия Фергюсон, Кара Буоно и Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Векны. Линда Гамильтон, Сара Конор из «Терминатора», сыграет одну из главных ролей, которая не разглашается.

Первый том финального сезона сериала «Очень странные дела» выйдет 26 ноября, второй — на Рождество, а финал можно будет посмотреть в канун Нового года.