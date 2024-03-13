Первый трейлер сериала Disney о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде. Премьера — 8 июня

Сериал расскажет о восхождении Лагерфельда на вершину мира моды, начиная с 1972 года и должности никому неизвестного дизайнера прет-а-порте Прет-а-порте — модели готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах..

Главную роль сыграет Дениэль Брюль («На Западном фронте без перемен»), а Агнес Жауи предстанет в образе Габи Агьен — основательницы дома Chloé, который способствовал успеху Лагерфельда. Теодор Пеллерен воплотит на экране давнего партнера и любовника Карла Жака де Башера, а Арно Валуа — соперника и друга Ива Сен-Лорана.

В сериале в целом будут фигурировать с десяток деятелей моды и культуры, включая Палому Пикассо (Жанна Дамас), Энди Уорхола (Пол Спера), Марлен Дитрих (Санни Меллес) и Лулу де Ла Фалез (Клэр Лаффут). Немецкая актриса Лиза Кройцер («Отель «Гранд Будапешт») играет мать дизайнера Элизабет Лагерфельд.

Продюсеры сериала — Жером Салле и Арно де Кремьер, а сценарий написали Изаура Пизани-Ферри, Дженнифер Хеве и Рафаэль Баке (автор оригинального романа «Кайзер Карл»). Салле также снял несколько эпизодов, как режиссер, над остальными работала Одри Эстроуго.

«В 1972 году Карлу Лагерфельду исполняется 38 лет — он еще не носит своей культовой прически и неизвестен широкой публике. Модельер влюбляется в амбициозного денди Жака де Башера и пытается бороться со своим извечным соперником Ивом Сен-Лораном при поддержке бизнесмена Пьера Берже», — говорится в синопсисе

Сериал в 6 эпизодах выйдет на Disney+ 7 июня.

Карл Лагерфельд — немецкий и французский модельер и фотограф. Наиболее известен как главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel. Также он сотрудничал с такими брендами как Fendi (с 1965 г.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958—1963), H&M (2004), Hogan (2011) и Macy’s (2011).

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