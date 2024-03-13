Новости Кино 13.03.2024 в 17:33 comment views icon

Первый трейлер сериала Disney о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде. Премьера — 8 июня

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Первый трейлер сериала Disney о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде. Премьера — 8 июня

Сериал расскажет о восхождении Лагерфельда на вершину мира моды, начиная с 1972 года и должности никому неизвестного дизайнера прет-а-портеПервый трейлер сериала Disney о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде. Премьера — 8 июняПервый трейлер сериала Disney о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде. Премьера — 8 июняПрет-а-порте — модели готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах..

Главную роль сыграет Дениэль Брюль («На Западном фронте без перемен»), а Агнес Жауи предстанет в образе Габи Агьен — основательницы дома Chloé, который способствовал успеху Лагерфельда. Теодор Пеллерен воплотит на экране давнего партнера и любовника Карла Жака де Башера, а Арно Валуа — соперника и друга Ива Сен-Лорана.

В сериале в целом будут фигурировать с десяток деятелей моды и культуры, включая Палому Пикассо (Жанна Дамас), Энди Уорхола (Пол Спера), Марлен Дитрих (Санни Меллес) и Лулу де Ла Фалез (Клэр Лаффут). Немецкая актриса Лиза Кройцер («Отель «Гранд Будапешт») играет мать дизайнера Элизабет Лагерфельд.

Продюсеры сериала — Жером Салле и Арно де Кремьер, а сценарий написали Изаура Пизани-Ферри, Дженнифер Хеве и Рафаэль Баке (автор оригинального романа «Кайзер Карл»). Салле также снял несколько эпизодов, как режиссер, над остальными работала Одри Эстроуго.

«В 1972 году Карлу Лагерфельду исполняется 38 лет — он еще не носит своей культовой прически и неизвестен широкой публике. Модельер влюбляется в амбициозного денди Жака де Башера и пытается бороться со своим извечным соперником Ивом Сен-Лораном при поддержке бизнесмена Пьера Берже», — говорится в синопсисе

Сериал в 6 эпизодах выйдет на Disney+ 7 июня.

  • Карл Лагерфельд — немецкий и французский модельер и фотограф. Наиболее известен как главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel. Также он сотрудничал с такими брендами как Fendi (с 1965 г.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958—1963), H&M (2004), Hogan (2011) и Macy’s (2011).

Трейлер

Англійська для IT.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Реєстрація на курс

Постер

Перший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда. Прем'єра — 8 червня

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить