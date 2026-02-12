Новый фильм режиссера «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински получил довольно неплохие оценки: на Rotten Tomatoes рейтинг сейчас достигает 88%, а в рецензиях работу называют «лучшим эпизодом «Черного зеркала» за более чем десятилетие».
События ленты с необычным названием «Удачи, веселья, не сдохни» / Good Luck, Have Fun, Don’t Die стартуют с обычного придорожного кафе, куда заходит человек из будущего (Сэм Роквелл). Он предупреждает всех присутствующих о конце света, который следует ждать уже очень скоро — если не остановить программу, контролируемую ИИ. Помочь ему соглашаются подросток-гот Ингрид (Хейли Лу Ричардсон), учителя Марк (Майкл Пенья) и Дженет (Зази Битц), а также Сьюзен (Джуно Темпл), сын которой погиб в школьной стрельбе.
«Удачи, веселья, не сдохни» — это первый фильм Вербински за последние 10 лет. В 2016-м он выпустил психологический хоррор «Лекарство от здоровья» с неоднозначными отзывами, а до этого режиссировал «Одинокого рейнджера» и три ленты во франшизе «Пираты Карибского моря».
