Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes

Новый фильм режиссера «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински получил довольно неплохие оценки: на Rotten Tomatoes рейтинг сейчас достигает 88%, а в рецензиях работу называют «лучшим эпизодом «Черного зеркала» за более чем десятилетие».





События ленты с необычным названием «Удачи, веселья, не сдохни» / Good Luck, Have Fun, Don’t Die стартуют с обычного придорожного кафе, куда заходит человек из будущего (Сэм Роквелл). Он предупреждает всех присутствующих о конце света, который следует ждать уже очень скоро — если не остановить программу, контролируемую ИИ. Помочь ему соглашаются подросток-гот Ингрид (Хейли Лу Ричардсон), учителя Марк (Майкл Пенья) и Дженет (Зази Битц), а также Сьюзен (Джуно Темпл), сын которой погиб в школьной стрельбе.

«Удачи, веселья, не сдохни» — это первый фильм Вербински за последние 10 лет. В 2016-м он выпустил психологический хоррор «Лекарство от здоровья» с неоднозначными отзывами, а до этого режиссировал «Одинокого рейнджера» и три ленты во франшизе «Пираты Карибского моря».

Издание Daily Beast расхвалило фильм как «увлекательно бессмысленную сагу о ловушках нашей современной техно-одержимости», а Mashable отметил с каким мастерством работа соединила «что-то настолько искреннее, человеческое и абсолютно безумное». Polygon в своем обзоре назвал ленту «лучшим эпизодом «Черного зеркала» за более чем десять лет», хотя и отметил, что она напоминает «откровенный плагиат «Терминатора».





В кинотеатрах Украины «Удачи, веселья, не сдохни» будет транслироваться с 19 марта. Это один из десяти самых ожидаемых фильмов 2026 года, по мнению кинообозревателей ITC.

Источник: Games Radar