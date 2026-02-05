tradfi
"Пираты Карибского моря 6" выбрали персонажа, который заменит Джека Воробья

Катерина Левицкая

Новый фильм во франшизе «Пираты Карибского моря», вероятно, все же привлечет Джонни Деппа к роли капитана Джека Воробья, но в центре сюжета окажется другой персонаж.


Согласно отчёту журналиста Джеффа Снайдера, нынешний замысел студии предполагает, что в центре сюжета появится сын Джека в компании с героиней Марго Робби, которой ранее приписывали участие в женской версии «Пиратов». Среди других актерских имен, звучавших в утечках — Айо Эдебири, Остин Батлер и Хейли Стайнфилд. Сценарий планируют поручить Кристи Уилсон-Кернс, которая работала над исторической драмой «1917» и незавершенным фильмом Тайки Вайтити о «Звездных войнах». Отмечается, что для нового руководства Disney проект является приоритетным.

Окончательной информации о возвращении Деппа нет. Disney разорвал сотрудничество с актером в 2018 году после того, как Эмбер Херд публично обвинила его в насилии в статье Washington Post. Уже во время рассмотрения дела о клевете в 2022 году Джонни клялся, что не вернется к сотрудничеству со студией «и за $300 млн». Впрочем, в прошлом году, давний продюсер франшизы и друг Деппа Джерри Брукхаймер заявлял, что тот готов к возвращению при наличии «хорошего сценария».

Что касается оригинального режиссера Гора Вербински, то во время недавнего интервью ScreenRant он заявил, что не заинтересован в возвращении к франшизе.


«Я желаю им всего наилучшего. У меня просто ничего нет», — говорит Вербински. «Я сделал три проекта, которые для меня стали отличной возможностью попробовать что-то новое и поучиться… У нас так мало времени и так много историй, которые можно рассказать».

Оригинальная серия «Пираты Карибского моря» повествовала о приключениях капитана Джека Воробья (Джонни Депп) вместе с Гектором Барбоссой (Джеффри Раш), Уиллом Тернером (Орландо Блум), Элизабет Свонн (Кира Найтли) и Джошами Гиббсом (Кевин МакНелли). Первый фильм вышел в 2003 году и заработал более $654 млн в мировом прокате. Далее следовали четыре продолжения, которые вместе с дебютной лентой пополнили «казну» Disney на $4,5 млрд.

Первый взгляд: Джонни Депп становится Скруджем в ремейке «Рождественской песни»

