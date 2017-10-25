Петр Чернышов: «Киевстар готов к 4G, мы ждем только технологической нейтральности»

Вчера Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости развивать мобильный и фиксированный интернет в сельской местности страны, а сегодня президент компании Киевстар Петр Чернышов рассказал, что именно мешает оператору развернуть скоростной мобильный интернет на максимальной территории покрытия.

По его словам, телеком-оператор модернизировал все свои базовые станции, установив мультисистемное оборудование, которое поддерживает различные стандарты связи, в том числе 3G и 4G. Всего за полтора года Киевстар заменил 10 тыс. базовых станций, тысячи километров кабеля и 150 тыс. приемопередатчиков, в итоге его сеть готова к 4G на 100%. В то же время, существующие на телеком-рынке Украины ограничения для развития новых стандартов связи, не позволяют компании использовать свои технические преимущества в полной мере.

«Мы модернизировали оборудование по всей стране за полтора года, чтобы обеспечить каждому украинцу доступ к новым технологиям – теперь наша сеть готова к 4G на уже имеющихся у нас частотах», — говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.

Петр Чернышов отметил, что Украина – чуть ли не единственная страна в Европе, где на телеком-рынке до сих пор не могут принять принцип технологической нейтральности, то есть разрешить телеком операторам развивать любые технологии и стандарты связи на уже имеющихся у них частотах. Прежде всего — на частотах диапазона 900 и 1800 МГц, которые наиболее пригодны для быстрого разворачивания сетей скоростного мобильного интернета на максимальной территории покрытия.

Эксперты Киевстар неоднократно подчеркивали, что в случае принятия технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, для быстрого запуска сети LTE понадобится всего несколько месяцев.

Напомним, что вчера президент Украины Пётр Порошенко, выступая на шестом заседании Совета регионального развития, призвал ускорить внедрение медицинской реформы в сельской местности. При этом одним из важных аспектов этой реформы он назвал развитие информационно-коммуникационных технологий в сельской местности, в частности, высокоскоростной интернет в виде оптоволоконных сетей, мобильной связи четвёртого поколения и других технологий.

Источник: Киевстар