Президент призвал ускорить внедрение скоростного интернета в сельской местности

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на шестом заседании Совета регионального развития, призвал ускорить внедрение медицинской реформы в сельской местности. При этом одним из важных аспектов этой реформы он назвал развитие информационно-коммуникационных технологий в сельской местности.

Как отметил Пётр Порошенко, людям, проживающим в сельской местности, также должны быть обеспечены стандарты, которых они были лишены всю свою жизнь. Потому необходимо внедрять высокоскоростной интернет-доступ в сёлах – где-то оптические сети, где-то мобильную связь четвёртого поколения, где-то другие технологии.

«Напомню, сейчас проникновения широкополосного интернета в село составляет 4%. В 21 веке. Я считаю, что это — сумасшедшая дискриминация людей, которые там живут, а это почти треть населения Украины», — отметил Президент.

Он также подчеркнул, что высокоскоростной интернет в сельской местности может использоваться не только для улучшения качества медицинского обслуживания, но и для развития объектов социальной, культурной и образовательной сфер.

«Чтобы расширить круг медицинских услуг для жителей сёл и дополнить их возможностями телемедицины, проведена и проголосована медицинская реформа, которая даёт возможность доступа к высококвалифицированному врачу и найти эти «платиновые минуты» и «золотые часы» для того, чтобы спасти жизни и здоровье пациентов, которые живут в селе. Хочу подчеркнуть, что этот скоростной интернет пригодится не только для амбулатории, но и для школы, для библиотеки, для удовлетворения информационных потребностей жителей сёл».

Источник: Администрация Президента