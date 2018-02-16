Петра Чернышова назначили главой “VEON Евразия”, где он будет отвечать за бизнес группы в Украине, Армении, Грузии, Казахстане и др., оставаясь президентом “Киевстара”

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Глобальный провайдер коммуникационных и интернет-сервисов VEON, который обслуживает более 240 млн клиентов, объявил об изменениях в менеджменте бизнес-единиц, которые призваны сформировать сбалансированное распределение ролей и задач между штаб-квартирой и операционными компаниями. В результате изменений новым главой VEON Евразия стал президент компании Киевстар Петр Чернышов.

Джон Эдди, действующий руководитель бизнес-единицы Развивающиеся Рынки (Emerging Markets) и Михаил Герчук, действующий руководитель бизнес-единицы Евразия (Eurasia), которые работали в Штаб-квартире в Амстердаме, покидают занимаемые должности. С этого дня руководство бизнес-единиц Развивающиеся Рынки и Евразия будет передано Генеральным Директорам Операционных Компаний. Аамир Хафиз Ибрагим, действующий Генеральный Директор “Jazz” (Пакистан), также будет выполнять функции руководителя бизнес-единицы Развивающиеся Рынки, а Петр Чернышов, действующий Президент “Киевстар” (Украина), будет также руководить бизнес-единицей Евразия.

На этом посту Петр Чернышов будет отвечать за бизнес VEON в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Узбекистане, оставаясь Президентом «Киевстар». Петр и Аамир будут отчитываться напрямую Жан-Иву Шарлье, СЕО VEON и войдут в Исполнительный Комитет VEON.

«И Аамир, и Петр обладают большим международным опытом и глубоко понимают особенности рынков, на которых работают. Сегодня они возглавляют две наиболее успешные компании в нашем портфолио, и я рассчитываю на их вклад в развитие нашего основного бизнеса, а также надеюсь, что они ускорят внедрение нашей цифровой стратегии. Эти назначения также отражают изменения нашей операционной модели – мы делаем ставку на лидеров, которые хорошо знают специфику своих рынков и обладают достаточным опытом, чтобы развивать наши активы на глобальном уровне» – прокомментировал назначение Жан-Ив Шарлье, СЕО VEON.

Источник: VEON